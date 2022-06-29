«Мы знаем цену свободы». Представитель ГУР о деталях самого большого обмена пленными с 24 февраля и возвращении «азовцев» 29 июня, 23:41 Эксклюзив НВ Мурал с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя в Киеве (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

У украинской разведки есть информация о каждом пленнике, она постоянно уточняется, поэтому обмен сегодня лишь один из шагов по возвращению всех украинских бойцов домой и их реабилитации, рассказал Радио НВ Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР.

«Да, есть подтвержденная информация — 144 защитника Украины вернулись, среди них много раненых, много лежачих, серьезные ранения разной степени, в том числе и ампутация конечностей. Сейчас понятно, что после встречи есть перераспределение и группами украинские бойцы едут на восстановление, обследование, лечение. Сразу контакты с родными, с командирами. Некоторые в первую очередь набирают командиров. Дальше долгий процесс реабилитации и возвращения к нормальной жизни в родном государстве. Это действительно важная новость, сегодня произошел наибольший обмен и возвращение украинских защитников из плена за период полномасштабного российского вторжения и это, конечно, не конец. Впереди еще очень тяжелая работа и координационный штаб по обращению с военнопленными будет работать и дальше», — сказал Юсов.

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Относительно условий, в которых находились украинские бойцы, представитель ГУР рассказал, что информация известна, но будет разглашена со временем.

«Мы обладаем такой информацией, понятно, что впоследствии ее будет больше, она будет публичнее. Будет, собственно, больше личных, индивидуальных историй. Сегодня уже могли слышать, что условия пребывания были далеки от нашего представления о соблюдении норм Женевской конвенции, но были сносными в данном случае и мы говорим собственно о защитниках Азовстали в первую очередь. Но вместе с тем, безусловно, было психологическое давление и работа. И эти провокации и влияние на родственников продолжались даже сегодня. Мы слышали заявления СК России, что никаких обменов не будет и это, собственно, в тот день, когда обмен должен происходить. Мы знаем о том, что если бы более квалифицированно и качественно была оперативно оказана медицинская помощь, то состояние многих украинских защитников было бы сегодня лучше. Но это все еще предмет отдельного исследования и, в том числе, безусловного публичного освещения. Главное, что сегодня украинские бойцы дома, эти 144 украинских героя. И работа над освобождением других будет продолжаться в будущем», — добавил он.

По словам Юсова, из 144 освобожденных военных: 95 — это защитники Азовстали, среди них 43 военнослужащих полка Азов. Всего освобождены 59 бойцов Национальной гвардии, 30 бойцов военно-морских сил, 28 ВСУ, 17 Госпогранслужбы, 9 сил ТРО, 1 служащий Национальной полиции. По званию среди освобожденных: 23 офицера, 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава и другие солдаты. Старшему освобожденному из плена украинскому защитнику — 65 лет, самому младшему — 19.

«Среди освобожденных есть одна женщина. Собственно, это отдельная героическая и драматическая история. Эти освобожденные супруги, возвращающиеся к своим детям, это была небезызвестная история в украинских социальных сетях, мы об этом обязательно подробнее будем рассказывать», — рассказал представитель пресс-службы ГУР.

Что касается дальнейшего процесса обмена, перегоров и количества находящихся в РФ бойцов, то представитель разведки уточнил, что информация о числе постоянно уточняется фактически в круглосуточном режиме.

«Перспективы освобождения — это продолжение тяжелого переговорного процесса, который и дальше будет сопровождаться разными заявлениями в публичной плоскости. И мы должны понимать, что украинское общество здесь будет постоянно находиться под атаками российской пропаганды, разнообразными манипуляциями, мы понимаем, как тяжело родственникам украинских пленных защитников, но необходимо держаться. И сегодня мы демонстрируем, что результат будет обеспечен, несмотря на то, чтобы не показывала российская пропаганда, какие бы видео не выкладывала и как бы не пыталась использовать украинских защитников или их родственников. Мы знаем цену свободы, мы чтим своих героев и они будут возвращены. Количество мы сейчас комментировать не будем. В публичных источниках есть приблизительно количество эвакуированных из Азовстали. Можем „минусировать“ по результатам сегодняшнего обмена и получить соответствующий показатель, но общее количество постоянно уточняется и эта работа ведет себя в режиме нон-стоп», — сказал он.

Украинцев обменяли на соответствующее количество пленных оккупантов, при этом в ГУР не уточняли конкретную информацию о них.

«Позже, конечно, будет предоставлена более подробная информация, но еще раз подчеркиваем, что этот обмен вполне равноценен. Несмотря на то, что для нас основной приоритет вернуть всех, но самое главное вернуть тяжелораненых. Потому что для спасения их жизни счет шел на дне и на часы. Поэтому это важно, что наконец-то произошел этот обмен, хотя он мог состояться даже раньше, но поверьте промедление не по вине украинской стороны», — резюмировал Юсов.

Украина и Россия в среду, 29 июня, провели масштабный обмен пленными, во время которого домой вернулись 144 защитника нашей страны.

Представитель Ассоциации семей защитников Азовстали и сестра пленного командира Волыны Татьяна Харько заявила, что освобожденные из плена «азовцы» находятся «в ужасном состоянии», хотя счастливы вернуться домой.

Ранее начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что украинской разведке известно о судьбе почти всех украинских военнопленных, и Украина принимает меры по их возвращению. Он также предупредил, что обмен будет проходить в несколько этапов.



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