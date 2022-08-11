Напряженная ситуация вокруг Запорожской АЭС. Каким должен быть первый шаг против России 11 августа, 18:19 Эксклюзив НВ

Что же может сделать мир, чтобы предотвратить ядерный терроризм России?

Думаю, что на заседании Совбеза ООН российские представители скажут: «Да, мы захватили станцию, но украинские нацисты ее обстреливают». Реакция адекватных стран будет очевидна. Неадекватные будут что-то бормотать, мол, обеим сторонам нужно оставаться сдержанными. И на том вся история окончится. Ни больше, ни меньше.

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Мне это напоминает дипломатический садомазохизм. Россияне напрашиваются на то, чтобы их размазали по стенке. Потому что подобное происходило на предыдущих заседаниях Совбеза ООН. Так что для меня это очередная причина подумать, что у них действительно с мозгами что-то не в порядке. Кроме того, это можно понять следующим образом.

Они не покажут по своему телевидению то, что о них говорят в мире. Они покажут лишь то, что пробубнит постоянный представитель России в Совбезе ООН Василий Небензя или кто-нибудь из делегации. Затем будут разжевывать миллион раз и показывать, как российская дипломатия в очередной раз победила «проклятый Запад». Именно для этого они и инициировали это заседание. И вот население, у которого осталась одна извилина в мозгах, будет это съедать и убеждаться, что, мол, мир — на стороне справедливой России, лишь несколько стран-изгоев, типа американцев, британцев, французов за что-то цепляются, а весь прогрессивный мир — за РФ.

Что же может сделать мир, чтобы предотвратить ядерный терроризм России? Конечно, заявление глав МИД стран G7 — это хорошо, это политический сигнал, и он пошел, но в этом плане в Москве глухонемы. Так что я не думаю, что его услышат. Надо все переводить в вещи и действия, которые реально по России будут больно. Я в этом плане абсолютно солидарен с представителями власти, призывающими к тому, чтобы следующий пакет санкций, или даже отдельно, касался полного запрета россиянам выезжать за пределы РФ. Если это почувствует на своей коже каждый, кто гуляет по Европе и пристает к украинским женщинам и рассказывает непристойные вещи, как это было недавно в Вене, то это тоже будет серьезным аргументом.

Бойкот Росатома — вполне возможный и нормальный ход

Также самый простой и первый шаг должен быть таким — наложить санкции на Росатом. Потому что это огромная корпорация, которая приносит РФ немалые деньги. Почему-то мы забыли об атомной энергетике. Мы говорили о нефти, газе, угле, но атомная энергетика — серьезный сектор, на который весь коллективный цивилизованный мир может повлиять. Бойкот Росатома — вполне возможный и нормальный ход. Думаю, если бы начать с этого. то можно было бы подойти и к лишению членства РФ в МАГАТЭ. Еще несколько месяцев назад я предлагал нашим высокопоставленным должностным лицам присмотреться к теме Росатома. Возможно, как раз время для этого и пришло. Потому что сейчас происходит ядерный шантаж мира.

Возвращаясь к теме созыва Совбеза ООН именно Россией. Мы во всех этих случаях должны быть впереди. То, что это за нас сделала Россия, — наш минус. Но любой минус можно обернуть в плюс, если его правильно, так сказать, разыграть. И я очень надеюсь, что на заседании Совбеза ООН 11 августа все цивилизованные страны, и Украина в первую очередь использует трибуну Совбеза ООН, чтобы продемонстрировать всем, что происходит.

Но проактивность — это то, что сегодня наш главный козырь в дипломатии. И я бы очень хотел, чтобы о санкциях против Росатома сказали. И Украина должна активнее использовать площадку МАГАТЭ, чтобы кричать на весь мир о происходящем. Тогда мы скорее получим тот результат, который нам нужен.

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