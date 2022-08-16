Россия играет на «ядерных нервах», обстреливая территории вокруг Запорожской АЭС — Резников 16 августа, 11:55 Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вражеские обстрелы вокруг территории Запорожской АЭС — это «провокация и этакая игра на „ядерных нервах“ мирового общества в целом».

По его словам, Украине нет смысла обстреливать эту территорию, потому что «сегодня мы понимаем весь уровень ядерной опасности по отношению к человечеству».

«Мы пережили в 1986 году Чернобыльскую трагедию. Именно украинцы знают, что такое Чернобыльская трагедия. Сколько человек погибло от этого излучения», — сказал он в интервью Голосу Америки.

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Резников заявил, поэтому Украина просит вмешаться не только МАГАТЭ, а все международное сообщество, повлиять, чтобы это не было очередной причиной ядерной катастрофы в Европе.

Отвечая на вопрос, формализовало ли украинское командование обещание не обстреливать ЗАЭС в форме приказа, министр обороны ответил, что не готов обсуждать военные приказы публично.

Резников заявил, что западные партнеры доверяют заверениям Украины не подвергать Запорожскую АЭС опасности.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

11 августа российские оккупанты продолжали обстреливать район Запорожской АЭС, одно из попаданий было рядом с первым энергоблоком.

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