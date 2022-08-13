Оккупанты обстреляли ЗАЭС и поставили свою САУ с украинским флагом: армия РФ готовит очередную провокацию в Энергодаре — ГУР 13 августа, 13:52 Российская САУ с украинским флагом на въезде в Энергодар (Фото:ГУР Минобороны Украины)

Оккупанты обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из соседнего села Водяное (Запорожская область) и готовят в районе АЭС провокации под украинским флагом.

Об этом сообщает 13 августа Главное управление разведки Минобороны Украины.

Один из артиллерийских ударов армии РФ повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций ЗАЭС, отмечает ГУР, не указывая время атаки. Еще один «прилет» привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало серьезное задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.

Видео дня

«Одновременно оккупанты активно создают картинку для собственной пропаганды » , — рассказывают украинские разведчики. Именно для этого на ЗАЭС недавно завезли два автобуса «массовки», которая якобы должна выполнять роль местных жителей и персонала станции. Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.

К стеле Энергодар на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку (САУ)Пион с нанесенной белой краской буквой Z. При этом на САУ поднят сине-желтый украинский флаг. «Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ», — предупреждают в ГУР Минобороны.

Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС

Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.

Инфографика: НВ

Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.

Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».

Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.

Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.

В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.