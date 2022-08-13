Оккупанты обстреляли ЗАЭС и поставили свою САУ с украинским флагом: армия РФ готовит очередную провокацию в Энергодаре — ГУР
Российская САУ с украинским флагом на въезде в Энергодар (Фото:ГУР Минобороны Украины)
Оккупанты обстреливают Запорожскую атомную электростанцию из соседнего села Водяное (Запорожская область) и готовят в районе АЭС провокации под украинским флагом.
Об этом сообщает 13 августа Главное управление разведки Минобороны Украины.
Один из артиллерийских ударов армии РФ повредил первый блок насосной станции Цеха тепловых и подземных коммуникаций ЗАЭС, отмечает ГУР, не указывая время атаки. Еще один «прилет» привел к частичному разрушению пожарной части, отвечающей за безопасность ЗАЭС. Также в результате вражеских обстрелов произошло возгорание леса и травы на близлежащих территориях, что вызвало серьезное задымление. Тушение пожаров, вызванных обстрелами, затруднено из-за обстрела пожарной части.
«Одновременно оккупанты активно создают картинку для собственной пропаганды » , — рассказывают украинские разведчики. Именно для этого на ЗАЭС недавно завезли два автобуса «массовки», которая якобы должна выполнять роль местных жителей и персонала станции. Настоящие местные жители и персонал отказываются участвовать в подобных постановках.
К стеле Энергодар на въезде в город рашисты подогнали самоходную артиллерийскую установку (САУ)Пион с нанесенной белой краской буквой Z. При этом на САУ поднят сине-желтый украинский флаг. «Очевидно, она будет использоваться для очередных провокаций с целью обвинения ВСУ», — предупреждают в ГУР Минобороны.
Ядерный терроризм РФ: что происходит на оккупированной Запорожской АЭС
Российские оккупанты захватили крупнейшую атомную электростанцию в Европе, Запорожскую АЭС еще в начале полномасштабной войны, 4 марта. Сотрудники станции оказались в заложниках.
В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российский режим пытается получить полный контроль за станцией, привлекая своих специалистов.
Кремль использует Запорожскую АЭС для прикрытия своей военной техники, поскольку ВСУ не могут открыть ответный огонь в районе электростанции, а также для давления на Украину и мир, угрожая ядерной катастрофой.
Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой.
Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Россию в использовании Запорожской АЭС в качестве «ядерного щита» и назвал действия РФ «вершиной безответственности».
Оккупанты также устраивают провокации, обстреливая территорию ЗАЭС и обвиняя в этом ВСУ.
Российские обстрелы 5 августа вызвали пожар на водородной станции АЭС. Кроме того, в результате повреждений линий электропередач 4-й энергоблок ЗАЭС отключен от энергосистемы и переведен в резерв. В результате обстрела 6 августа российские снаряды попали в площадку у ядерных отходов.
В компании Энергоатом заявили, что российские военные совершают артиллерийские обстрелы Запорожской АЭС, потому что хотят разрушить ее инфраструктуру и отсоединить ее от энергосистемы Украины, чтобы обесточить юг.
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Гросси призвал допустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС после ее обстрелов российскими войсками.
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