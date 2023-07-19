Удар РФ. Над Киевом уничтожили все «шахеды», по Одесской области ударили ракетами Х-22 и Оникс, есть «прилет» в Житомирской — главное
Обломки сбитых дронов Shahed, архивное фото (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)
В ночь на 19 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. За несколько волн атак российские оккупанты ударили по Украине ракетами Х-22, Х-59, Калибр, Оникс, а также иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.
Оккупанты пытались нанести удары по Киеву (все дроны-камикадзе сбиты), ночью взрывы слышали в Одессе, а уже утром — в Кропивницком.
NV следит за главными последствия атаки.
09:05 Уничтожены 37 воздушных целей. Ночью Россия атаковала Украину ракетами Х-22, Х-59, Калибр, Оникс и «шахедами» — Воздушные силы об итогах ночной атаки
Ночью 19 июля 2023 года Россия атаковала Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.
Были атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара — Одесская область.
В течение нескольких волн атак противник применил:
- 16 крылатых ракет морского базирования Калибр, предположительно с малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен из акватории Черного моря (из них сбиты 13 ракет);
- 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 6 крылатых ракет Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион (Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря (была сбита);
- 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарск (Ростовская область РФ) — сбито 23 «шахеда».
Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации.
08:50 Ночью «шахеды» ударили и по Херсону: горел дом культуры, повреждена двухэтажка
«Около 2:00 зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка», — сообщил Александр Прокудин, глава Херонской ОВА.
Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, которая оказалась под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь, ее состояние — удовлетворительное.
08:17 Военно-морские силы ВСУ ночью уничтожили три ракеты Калибр и один «шахед»
08:10 В результате ночной атаки в Житомирской области поврежден инфраструктурный объект и частные дома
Об этом сообщил Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА.
«Сегодня под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе. По предварительной информации в результате удара „шахедами“ пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется», — написал Бунечко.
07:58 После уничтожения «шахедов» в Киевской области попаданий не зафиксировано, пострадавших нет — ОВА
«По предварительной информации, падения обломков также нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений», — сообщил утром Руслан Кравченко, глава Киевской ОВА.
07:42 Из-за ночных ударов изменено движение поездов львовского направления через Шепетовку — Укрзалізниця
В компании предупредили, что из-за движения по объездному маршруту поезда могут задерживаться на несколько часов.
07:12 Отбои тревоги в тех областях, где до сих пор сохранялась опасность новых ударов
07:00 В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне
05:50 КГВА сообщила, что силы ПВО уничтожили все дроны на подлете к столице
По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
05:40 Отбой воздушной тревоги в Киеве
Тем временем в Киевской области работает ПВО
04:55 Тревога в Житомирской области
04:50 Взрывы гремят в Киеве. КГВА предупредила об угрозе БПЛА
04:40 Воздушная тревога в Киева
02:40 Отбой тревоги в Николаевской и Херсонской областях
02:20 Тревога распространилась на ряд областей
02:11 Повторные взрывы в Одессе
01:55 Повторные пуски крылатых ракет Калибр из Черного моря
01:10 Зафиксирован вылет 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы
01:03 Взрывы в Одессе
00:57 Зафиксированы пуски ракет Калибр из Черного моря — опасность для юга
00:53 В Киеве и ряде областей — отбой воздушной тревоги
00:30 Угроза БПЛА также в Харьковской, Полтавской и Запорожской областях
00:20 В Донецкой, Днепропетровской, Сумской областях — угроза БПЛА
00:12 Воздушная тревога распространилась на ряд областей. Воздушные силы сообщили также о ракетной опасности.
В Воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги.