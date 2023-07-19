Удар РФ. Над Киевом уничтожили все «шахеды», по Одесской области ударили ракетами Х-22 и Оникс, есть «прилет» в Житомирской — главное 19 июля, 09:10 Обломки сбитых дронов Shahed, архивное фото (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

В ночь на 19 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. За несколько волн атак российские оккупанты ударили по Украине ракетами Х-22, Х-59, Калибр, Оникс, а также иранскими дронами-камикадзе типа Shahed.

Оккупанты пытались нанести удары по Киеву (все дроны-камикадзе сбиты), ночью взрывы слышали в Одессе, а уже утром — в Кропивницком.



NV следит за главными последствия атаки.

Видео дня

09:05 Уничтожены 37 воздушных целей. Ночью Россия атаковала Украину ракетами Х-22, Х-59, Калибр, Оникс и «шахедами» — Воздушные силы об итогах ночной атаки

Ночью 19 июля 2023 года Россия атаковала Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также иранские ударные БПЛА типа Shahed-136/131.



Были атакованы объекты критической инфраструктуры и военные объекты, основное направление удара — Одесская область.



В течение нескольких волн атак противник применил:

16 крылатых ракет морского базирования Калибр, предположительно с малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен из акватории Черного моря ( из них сбиты 13 ракет);

из них 13 ракет); 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион ( Крым);

Крым); 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря ( была сбита );

была ); 32 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 с полигона Чауда ( Крым) и Приморско-Ахтарск ( Ростовская область РФ) — сбито 23 «шахеда».

Удары ракет Х-22 и Оникс были направлены по инфраструктуре Одесской области. О последствиях этих ударов и пострадавших сообщат местные военные администрации.

08:50 Ночью «шахеды» ударили и по Херсону: горел дом культуры, повреждена двухэтажка

«Около 2:00 зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка», — сообщил Александр Прокудин, глава Херонской ОВА.



Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, которая оказалась под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь, ее состояние — удовлетворительное.



08:17 Военно-морские силы ВСУ ночью уничтожили три ракеты Калибр и один «шахед»



Фото: ВМС ВС Украины

08:10 В результате ночной атаки в Житомирской области поврежден инфраструктурный объект и частные дома

Об этом сообщил Виталий Бунечко, глава Житомирской ОВА.

«Сегодня под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе. По предварительной информации в результате удара „шахедами“ пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств. Все экстренные службы прибыли к месту происшествия и работают. Пока информации о наличии жертв нет, информация о масштабах повреждений уточняется», — написал Бунечко.

07:58 После уничтожения «шахедов» в Киевской области попаданий не зафиксировано, пострадавших нет — ОВА

«По предварительной информации, падения обломков также нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений», — сообщил утром Руслан Кравченко, глава Киевской ОВА.

07:42 Из-за ночных ударов изменено движение поездов львовского направления через Шепетовку — Укрзалізниця

В компании предупредили, что из-за движения по объездному маршруту поезда могут задерживаться на несколько часов.

07:12 Отбои тревоги в тех областях, где до сих пор сохранялась опасность новых ударов

07:00 В Кропивницком слышны звуки взрывов, сообщает Суспільне



05:50 КГВА сообщила, что силы ПВО уничтожили все дроны на подлете к столице

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.



05:40 Отбой воздушной тревоги в Киеве

Тем временем в Киевской области работает ПВО

04:55 Тревога в Житомирской области

04:50 Взрывы гремят в Киеве. КГВА предупредила об угрозе БПЛА

04:40 Воздушная тревога в Киева

Фото: Карта тревог

02:40 Отбой тревоги в Николаевской и Херсонской областях



Фото: Мапа тривог

02:20 Тревога распространилась на ряд областей

Фото: Мапа тривог

02:11 Повторные взрывы в Одессе

01:55 Повторные пуски крылатых ракет Калибр из Черного моря



01:10 Зафиксирован вылет 4-х Ту-22м3 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ) и 4 Ту-22м3 вдоль восточной границы



01:03 Взрывы в Одессе

00:57 Зафиксированы пуски ракет Калибр из Черного моря — опасность для юга



00:53 В Киеве и ряде областей — отбой воздушной тревоги



Фото: Мапа тривог

00:30 Угроза БПЛА также в Харьковской, Полтавской и Запорожской областях



00:20 В Донецкой, Днепропетровской, Сумской областях — угроза БПЛА



00:12 Воздушная тревога распространилась на ряд областей. Воздушные силы сообщили также о ракетной опасности.

Фото: Карта тревог

В Воздушных силах призвали украинцев не игнорировать сигналы тревоги.

Инфографика: NV