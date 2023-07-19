Войска РФ атаковали Херсон дронами-камикадзе, есть попадания, еще над тремя областями Шахеды сбили 19 июля, 09:22 Ночью на подлетах к Киеву силы ПВО уничтожили все дроны-камикадзе (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

В ночь на среду, 19 июля, войска РФ атаковали Херсон дронами-камикадзе.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, также повреждена двухэтажка.

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В Сумской, Днепропетровской и Киевской областях силы украинской ПВО уничтожили все вражеские Шахеды.

В Сумской области было уничтожено четыре дрона, в Днепропетровской — один.

В Киевской области во время атаки беспилотников работала ПВО.

В Киевской ОВА сообщили, что попаданий не зафиксировано, пострадавших нет.

По предварительной информации, падения обломков также нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.

В ночь на 19 июня войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранского производства.

Основная атака была направлена на Одесскую область. О последствиях массированного удара пока не сообщается.

В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.

Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 Шахеда. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.



