В ВСУ назвали цель комбинированного ночного удара РФ по Одесской области

19 июля, 11:12
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В Одессе во время ночной атаки РФ взрывной волной повыбивало окна в жилых домах (Фото:Stringer/Reuters)

В Одессе во время ночной атаки РФ взрывной волной повыбивало окна в жилых домах (Фото:Stringer/Reuters)

Войска РФ нанесли комбинированный удар по югу Украины в ночь на среду, 19 июля, чтобы усложнит ситуацию в этой части фронта, сместив акцент в сторону зернового коридора.

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала FreeДом.

«Ситуация очень напряженная, сложная, и этой ночью враг постарался усложнить нам ее максимально, не успокоившись на предыдущем ночном ударе и, в том числе и по порту, инфраструктуре. В эту ночь снова предпринял попытку атаковать южные регионы, и снова акцент смещается в сторону зернового коридора, в сторону потенциала региона быть житницей, быть кормилицей», — отметила она.

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По словам Гуменюк, российские оккупанты пытаются атаковать портовую инфраструктуру для того, чтобы Одесская область не имела такой возможности.

В ночь на 19 июня войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранского производства.

Основная атака была направлена на Одесскую область. Целью стали портовая и критическая инфраструктура. Войска РФ попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Взрывной волной повреждены жилые многоэтажки.

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В Одесском районе россияне попали в промышленный объект, поразив два складских помещения в разных местах — с табаком и фейерверками.

Пострадали более десяти человек, серди них — ребенок.

В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.

В Николаевской области нанесен ракетный удар по объекту рекреационной инфраструктуры.

Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 Шахеда. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Одесская область Одесса Ракетные удары Война России против Украины дроны-камикадзе

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