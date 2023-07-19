Удар по Одесской области демонстрирует отношение России к продовольственной безопасности и глобальному голоду — Подоляк 19 июля, 12:12 Михаил Подоляк (Фото:Hennadii Minchenko/Reuters)

Массированный удар РФ по Одессе и Черноморску с использованием различных видов ракет и дронов, демонстрирует отношение страны-агрессора к продовольственной безопасности, африканским странам, ООН и перспективам глобального голода.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Он отметил, что Россия умышленно и целенаправленно нанесла удары по зерновым терминалам и другим портовым сооружениям в регионе и подчеркнул, что главная задача, которую ставила перед собой РФ — разрушить возможность отправки украинского зерна.

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«Это прямые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Удары по глобальной продовольственной программе…», — заявил Подоляк.

Советник председателя ОП задал вопрос относительно того, какие меры будет принимать ООН и генсек организации Антониу Гутерреш.

«Теперь вопрос: будет ли господин Гутерриш делать заявления о „недопустимости ударов по законной гражданской инфраструктуре“? Будет ли ООН проводить экстренное заседание СБ (Совета безопасности, — ред.) в связи с преднамеренным совершением РФ террористического акта против глобальной продовольственной программы? И что все-таки будем делать с международным правом?», — спросил Подоляк.

В среду, 19 июля, россияне атаковали Одесскую область десятками ракет и дронов-камикадзе, нанеся по региону один из самых массированных ударов с начала полномасштабной войны. Целями стали портовая и критическая инфраструктура.

Было попадание в зерновой и масляный терминал, где были повреждены резервуары и оборудование для загрузки.



Управляемую ракету Х-59 силы противовоздушной обороны сбили на подлете к берегу и, упав в одном из кварталов Одессы, она образовала большую воронку. Взрывная волна повредила несколько близлежащих зданий — три человека получили ранения.

Также в результате боевой работы по уничтожению воздушных целей в жилых комплексах города повреждены несколько многоквартирных домов. По меньшей мере шесть человек, среди которых девятилетний мальчик, ранены и обратились за медицинской помощью.

