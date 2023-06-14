Угроза побережью. Что стоит знать о ракетах Оникс, которыми Россия обстреливает южные регионы Украины 14 июня, 18:43 Яхонт — экспортная версия ракеты Оникс (Фото:missilery.info)

Оникс — противокорабельная ракета, которую страна-агрессор использует для атак наземных объектов в Украине.



П-800 Оникс (официальный индекс 3М55) разработали в СССР в 1970-е в закрытом КБ НПОМаш. Целью разработчиков было создать универсальную крылатую ракету, которую можно запускать с надводных кораблей, подводных лодок, самолетов и наземных установок.

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На вооружение ВМФ РФ ракета поступила в 2002 году, но береговой передвижной комплекс Бастион для запусков с суши был доработан только в 2015-м. Россияне передали все три своих Бастиона 11-й отдельной ракетно-артиллерийской бригаде Черноморского флота для обороны оккупированного Крыма.

Инфографика: NV

Главная задача Оникса — поражение кораблей противника, как одиночных, так и действующих в составе эскадры, в условиях мощного радиоэлектронного противодействия. Впрочем, примеров боевого применения этих ракет по морским целям нет. В отличие от объектов на побережье...

Основные характеристики

Длина 8 м

Диаметр 0,67 м

Размах крыла 1,7 м

Масса 3000 кг

Масса боевой части 300 кг

Скорость 2 Маха

Дальность 300 км ( модернизированные Оникс-М достигают 800 км)



Военный эксперт Бенджамин Браймлоу оценивает круговое отклонение П-800 (радиус круга, в который попадает не менее 50% ракет) примерно в 1,5 метра, то есть в теории это довольно точное оружие.

Экспортная версия Оникса называется Яхонт, там несколько меньше масса боевой части.

Конечно, пропагандисты постоянно подчеркивали, что аналогов у этих ракет нет, что лучшие западные образцы (например, Harpoon), уступают Ониксам по всем параметрам и тому подобное.

«Сразу после запуска ракета поднимается на высоту 14 км, осуществляет захват цели, после чего отключает свою РЛС и опускается на максимально низкую высоту (10−15 метров). В случае такого старта обеспечивается максимальная дальность полета (300 км) и значительно снижается уязвимость ракеты от средств противовоздушной обороны», — писал ресурс Снайпер53.

Отрекламировать Оникс попытался алкочиновник Дмитрий Медведев. Когда Международный уголовный суд выдал ордера на арест диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, заместитель главы Совбеза пригрозил в соцсетях ударом по Гааге. «Господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового Оникса из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Итак, граждане судьи, внимательно смотрите в небо», — написал Медведев.

Впрочем, «гиперзвуковой Оникс» существует только в его похмельных фантазиях; сверхзвуковую скорость эта крылатая ракета развивает на определенных участках полета. Кроме того, она вполне достижима для современных ПВО, которые получила Украина от западных партнеров.

Даже до этих поставок были известны случаи сбивания П-800. Так, 14 июня и 17 декабря 2022 года ОК Юг сообщало о поражении двух 3М55 над Одесской областью, ракеты были выпущены из комплекса Бастион в Крыму. 1 сентября одну ракету, как заявлялось, сбили украинские защитники, вторая упала в поле под Одессой и не разорвалась.

Запуск ракет П-800 из берегового комплекса Бастион в оккупированном Крыму, март 2023 года / Фото: Скриншот министерство обороны РФ / YouTube

Впрочем, представитель Воздушных сил Юрий Игнат признавал в марте 2023 года, что уничтожить П-800 старыми советскими системами ПВО очень проблематично.

Враги прибегали и к залповому пуску Ониксов. Так, 2 июля 2022 года по Николаеву ударили сразу 10 таких ракет с тогда еще оккупированного правобережья Херсонщины. Пострадали объекты портовой инфраструктуры, промышленное предприятие и сельскохозяйственные угодья.

Одесса, Арциз, Очаков и другие города побережья не раз становились целью П-800. Враг пытался поразить военные объекты (например, аэродромы), гражданские порты и склады с аграрной продукцией. Удары были далеко не всегда точными.

Запуск ракет П-800 из берегового комплекса Бастион в оккупированном Крыму, март 2023 года / Фото: Скриншот министерство обороны РФ / YouTube

Еще в прошлом году обозреватели заметили уменьшение частоты применения Ониксов. Олег Катков из Defence Express предположил, что возник дефицит. «Что нам доподлинно известно, это недавний контракт между министерством обороны рашистской федерации и предприятием-производителем противокорабельных ракет Оникс. В контракте речь идет всего о 30 единицах в год… Учитывая то количество различных ракет, которое они уже выпустили по нашим городам, то это выход за пределы любого текущего производства в принципе. Такой темп, даже без учета санкций, уже не позволяет РФ пополнять запасы», — говорил он в интервью Суспільному радіо.

The Insider оценивал предел суммарного годового производства этих ракет в 55 единиц.