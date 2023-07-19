«Акт агрессии против мира». Россия атаковала два черноморских порта, повреждены зерновые терминалы — фото 19 июля, 13:24 Россияне атаковали в ночь на 19 июля порты Одесса и Черноморск (Фото:Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины)

Российские оккупанты атаковали в ночь на среду, 19 июля, зерновые терминалы и портовую инфраструктуру в портах Одесса и Черноморск.

Об этом сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Там заявили о повреждении зерновой инфраструктуры международных и украинских трейдеров и перевозчиков — Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Накануне ночью россияне атаковали задействованную в работе зернового коридора портовую инфраструктуру. Повреждены резервуары и причалы одесского порта.

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«Атака на зерновые терминалы — акт агрессии против мира. Цель российских террористов — уничтожение любых путей поставок зерна на мировые рынки. Государство-террорист воюет не только с Украиной, а с населением Африки и Азии, для которых это зерно — вопрос выживания», — заявил глава ведомства Александр Кубраков.



Министерство показало последствия нового ночного обстрела.

17 июля Россия официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста. Вместе с этим Москва отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

В тот же день президент Владимир Зеленский предложил продолжить работу зерновой сделки без участия россиян — совместно с Турцией и ООН.

Черноморская зерновая инициатива, подписанная при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия. Зерновой коридор заработал 1 августа 2022 года.

В ночь на 19 июля силы ПВО сбили 37 из 63 дронов и ракет, запущенных Россией по Украине. Оккупанты атаковали ряд регионов. В Одесской области, кроме попадания в терминал, повреждения домов, промышленного объекта и нескольких пострадавших, среди которых ребенок. Зеленский поручил усилить безопасность портов и людей.