«Абсолютно сознательные удары». Зеленский поручил усилить безопасность людей и портов после ночной атаки России 19 июля, 12:46 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты в ночь на среду, 19 июля, «абсолютно сознательно» ударили по инфраструктуре зерновой сделки. Он поручил усилить защиту граждан и портовой инфраструктуры.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram.

Утром президент собрал селекторное совещание, где заслушал информацию о ночной атаке россиян на Одесскую область и другие регионы, а также о ее последствиях.

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«Каждая российская ракета — это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни», — подчеркнул он.



На встрече докладывали вице-премьер-министр Александр Кубраков, глава МВД Игорь Клименко, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«Военным дал поручение усилить защиту людей и портовой инфраструктуры, а МИД — активизировать контакты с партнерами для увеличения давления на государство-террориста и продолжения нормального экспорта украинского зерна», — рассказал Зеленский.

В ночь на 19 июля в Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за российской атаки. Возле Киева сбили все беспилотники. Также оккупанты атаковали Сумскую, Днепропетровскую, Житомирскую (попали в объект инфраструктуры), Полтавскую области, Херсон и Кропивницкий. Всего силы ПВО сбили 37 из 63 воздушных целей.

Власти Одесской области сообщили о попадании в зерновой и масличный терминал, повреждении домов, промышленного объекта и нескольких пострадавших, среди которых ребенок.

