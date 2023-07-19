«Массированный и смешанный удар». Россия применила новую тактику обстрелов Украины — Гуменюк 19 июля, 14:34 Наталья Гуменюк (Фото:Общественное)

В среду, 19 июля Россия нанесла массированный ракетный и дроновой удар. Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что таким образом враг выискивает новую тактику.

Об этом она сказала на брифинге в Ukraine Media Center Odesa.

«Применялись ракеты сложного обнаружения и сбивания типа Х-22 и Оникс и то, что они выпускались фактически одновременно и направлялись, по скажем так, общим маршрутом вместе с Калибрами параллельно… это можно отнести к элементам новой тактики или попытки изобрести новую тактику для того, чтобы максимально противодействовать нашей противовоздушной обороне», — заявила Гуменюк.

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Она добавила, что если раньше атаки были волнообразными, то последний удар был «массированный и очень смешанный по стилю и виду вооружения». При обстреле выпускали все виды ракет одновременно, применен был и береговой ракетный комплекс Бастион, который расположен во временно оккупированном Крыму.

Гуменюк отметила, что ракеты Оникс и ракеты типа Х-22 очень сложные для работы противовоздушной обороны, а их выпуск означает «фактически обязательное попадание».

Она добавила, что Россия имеет «абсолютно конкретные планы», поскольку ее удары сосредоточены на максимальное уничтожение южных регионов, в том числе и потенциал, который может быть привлечен к зерновой сделке, которую россияне не считают возможной для продолжения.

Гуменюк предупредила, что такая новая тактика может повторяться россиянами снова.

Ранее она сообщала, что войска РФ нанесли комбинированный удар по югу Украины для того, чтобы осложнить ситуацию в этой части фронта, сместив акцент в сторону зернового коридора.

Массированный удар РФ 19 июля — что известно

В ночь на 19 июня войска РФ осуществили комбинированный удар по Украине, выпустив ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранского производства.

Основная атака была направлена на Одесскую область. Целью стали портовая и критическая инфраструктура. Войска РФ попали в зерновой и масляный терминал, повредили резервуары и оборудование для загрузки. Взрывной волной повреждены жилые многоэтажки.

В Одесском районе россияне попали в промышленный объект, поразив два складских помещения в разных местах — с табаком и фейерверками.

Пострадали более десяти человек, среди них — ребенок.

В Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.

В Николаевской области нанесен ракетный удар по объекту рекреационной инфраструктуры.

Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 Шахеда. В Воздушных силах ВСУ уточнили, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.

