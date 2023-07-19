Россия атаковала Украину различными видами ракет и БПЛА: Воздушные силы рассказали, сколько из них удалось сбить
Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)
Ночью среды, 19 июля, российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 «Шахеды».
Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.
По их данным, Россия применила такие виды ракет и дронов в течение нескольких волн атак:
- 16 крылатых ракет морского базирования Калибр, которые были запущены, вероятно, с малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен из акватории Черного моря;
- 8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;
- 6 крылатых ракет Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион (Крым);
- 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;
- 32 БПЛА типа Shahed-136/131 были запущены с полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска Ростовской области РФ.
Воздушные силы отмечают, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.
По данным главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, в результате ночной атаки в Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.
Ночью «шахеды» ударили и по Херсону. В городе горел дом культуры, повреждена двухэтажка.
Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, которая оказалась под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь.
О последствиях российской атаки в Одесской области пока не сообщалось.