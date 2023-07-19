Россия атаковала Украину различными видами ракет и БПЛА: Воздушные силы рассказали, сколько из них удалось сбить 19 июля, 09:14 Ракета (Фото:Воздушное командование Восток)

Ночью среды, 19 июля, российские оккупанты атаковали Украину с южного направления, используя крылатые ракеты воздушного, наземного и морского базирования, а также ударные БПЛА типа Shahed-136/131. Силами ПВО было уничтожено 13 крылатых ракет Калибр, одну управляемую авиаракету Х-59 и 23 «Шахеды».

Об этом сообщили Воздушные силы в Telegram.

По их данным, Россия применила такие виды ракет и дронов в течение нескольких волн атак:

16 крылатых ракет морского базирования Калибр, которые были запущены, вероятно, с малого ракетного корабля Ингушетия и фрегата Адмирал Эссен из акватории Черного моря;

8 крылатых ракет Х-22 с самолетов дальней авиации Ту-22М3 из акватории Черного моря;

6 крылатых ракет Оникс с берегового ракетного комплекса Бастион ( Крым);

Крым); 1 управляемую авиационную ракету Х-59 с истребителя Су-35 из акватории Черного моря;

32 БПЛА типа Shahed-136/131 были запущены с полигона Чауда ( Крым) и Приморско-Ахтарска Ростовской области РФ.

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Воздушные силы отмечают, что атаки российских оккупантов были направлены на объекты критической инфраструктуры и военные объекты, а удары ракет Х-22 и Оникс — на инфраструктуру Одесской области.

По данным главы Житомирской ОГА Виталия Бунечко, в результате ночной атаки в Житомирской области был поврежден инфраструктурный объект и частные дома.

Ночью «шахеды» ударили и по Херсону. В городе горел дом культуры, повреждена двухэтажка.

Председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин сообщил, что работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, которая оказалась под завалами собственного дома. Врачи на месте оказали пострадавшей медпомощь.

О последствиях российской атаки в Одесской области пока не сообщалось.