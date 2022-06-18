«Путин давит». Как долго Лукашенко сможет «языком воевать» и не приказывать армии пересечь границу с Украиной — журналист из Минска 18 июня, 17:15 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Журналист Белорусской службы Радио Свобода Валерий Калиновский в интервью Радио НВ рассказал, как глава Кремля Владимир Путин давит на Александра Лукашенко, чтобы тот ввел в Украину войска, а белорусский диктатор пока противится и «воюет языком».

— Я не преувеличиваю со своей оценкой, что сейчас обострилась ситуация с возможностью привлечения белорусских Вооруженных сил к войне в Украине?

— Я бы сказал, что обострилась риторика. Она идет все дальше в сторону эскалации — пока на словах, заявлениях, но продолжаются и какие-то конкретные действия по укреплению белорусских сил у границ с Украиной.

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Заявления Лукашенко по поводу западной Украины, что вроде бы ее нужно будет защищать от Польши. Это уже второй раз он такое говорит. Это уже схема, которую он проработал для какого-то оправдания. Это первое.

Второе. Он заявил впервые, что если с украинской территории будет нападение на Мозырский, например, нефтеперерабатывающий завод, близкий к украинской границе, чего он опасается, тогда уже они будут стрелять в Киев. Подобные угрозы еще не звучали. То есть дальше и дальше он говорит.

Хотя я все переслушал, посмотрел его цитаты. Это очень тяжело комментировать с точки зрения здравого смысла. Извращенное, фальшивое, все говорится в пользу его понимания, его видения и видения Путина. То есть много он наговорил, но эти два момента вызывают действительно беспокойство. Такого раньше не было.

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