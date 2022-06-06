Риски повторного вторжения из Беларуси минимальны — Зеленский 6 июня, 17:08 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси», — сказал Зеленский во время брифинга.

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По данным Генштаба, войска РФ разместили на территории Беларуси у границы с Украиной оперативно-тактические ракетные комплексы Искандер-М, зенитно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская ранее сообщала, что приказ о вторжении армии Беларуси в Украину был, но его не стали доводить до солдат. По ее словам, высшие офицерские чины понимали, что белорусские солдаты деморализованы и не хотят присоединяться к российским войскам, поэтому отданный режимом приказ «не был спущен дальше».

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