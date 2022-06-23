Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику для боевых действий в Украине — Генштаб ВСУ 23 июня, 15:47 Цей матеріал також доступний українською Беларусь проводит учения (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Беларусь может предоставить России свое вооружение и военную технику, которая в будущем может быть перемещена на донецкое или херсонское направление для ведения боевых действий в Украине.

Об этом сообщил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

«По имеющимся данным, под поводом проведения занятий, тренировок, сборных мероприятий на базах хранения вооружения и военной техники на данное время проводятся обслуживание и снятие данной техники с хранения. Учитывая большие потери агрессора в вооружении и военной технике, а также несколько лучшее состояние и условия хранения данной техники на складах Вооруженных сил Беларуси, не исключается, что наш сосед предоставит указанное вооружение и военную технику для российского агрессора», — пояснил он.

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По словам Громова, на данный момент на территории Беларусь находятся специальные подразделения российских силовых структур, а также частных военных кампаний.

Также выявлено, что на территории бывшего аэродрома Зябровка в Гомельской области Беларуси активно проводятся мероприятия по строительству военной инфраструктуры.

«Не исключается, что в дальнейшем в рамках существования так называемого союзного государства Беларусь предоставит эту территорию для размещения очередной военной базы агрессора вблизи нашей государственной границы», — резюмировал представитель Генштаба ВСУ.

В конце мая в Минобороны Беларуси объявили, что по поручению Лукашенко создадут «народное ополчение». 7 июня в белорусской армии начались занятия по «боевой готовности». Также захвативший власть в Беларуси режим диктатора Александра Лукашенко начал тренировки по «переходу из мирного в военное время», сообщает украинская разведка.

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что риски повторного вторжения со стороны Беларуси минимальны, но Украина готовится ко всем возможным сценариям.

Российские военные и танки наступали на север Украины с территории Беларуси, также там размещены установки, с которых по территории Украины запускаются ракеты. Россия использует белорусские аэродромы для военных самолетов, инфраструктуру и больницы.



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