Единый стандарт. В Украине могут ввести еще один вид доплат военным за участие в боевых действиях 9 мая, 20:43 Выплаты военным — Кто может получить повышение денежного довольствия в Украине (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Украине главы и представители фракции и групп, председатели комитетов и представители силового блока могут создать законопроект для изменения системы выплат военным во время. Были обсуждены изменения выплат военным срочной службы, унификация выплат военным всех структур и доплаты во время военного положения.

Общая мобилизация и военное положение продлены в Украине до 18 августа, все в ожидании, когда начнется контрнаступление ВСУ в 2023 году. На решение Верховной Рады вернуть доплаты в 30 тысяч гривен защитникам Украины отреагировал Генштаб, предложивший обсудить изменения в законодательство для урегулирования вопросов выплат военным.

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Недавно состоялось заседание рабочей группы в составе Первого заместителя Председателя Верховной Рады Украины Александра Корниенко, руководителей и представителей депутатских фракций и групп в Верховной Раде, председателей профильных комитетов, представителей Генштаба ВСУ, военных и силовых структур и подразделений, правительства и ОП, где обсуждались вопросы, которые необходимо урегулировать и пути к этому.

В частности, обсуждались изменения в действующее законодательство для урегулирования вопросов, обозначенных в письме руководства сил обороны и безопасности Украины относительно необходимости учитывать возможные негативные последствия принятого Верховной Радой Украины законопроекта №8312.

Участники обсудили перспективы изменений в порядке денежного довольствия некоторых военных категорий и подняли вопросы:

повышение уровня заработной платы лицам, призванным на срочную военную службу (не ниже уровня минимальной заработной платы);

увеличение размера стипендий курсантам высших военных учреждений и учебных заведений, имеющих военные учебные подразделения (не ниже уровня стипендий гражданских вузов);

повышение уровня денежного довольствия инструкторов;

унификации оплаты труда военнослужащих всех структур сил обороны и безопасности в контексте введения единого стандарта (порядка) денежного довольствия;

выплаты дополнительного вознаграждения, в частности, создание законодательных оснований для стимулирующих выплат для проведения наступления.

Рабочая группа также обсудила проблемные вопросы выплат компенсации членам семей военнослужащих, которые считаются пропавшими без вести, и индексации пенсий военнослужащим.

«Результатом совместной работы должен стать так называемый "стимуляционный пакет" законодательных изменений по упорядочению указанных вопросов», - сообщает пресс-служба на официальном сайте Верховной Рады.

Какие доплаты военным во время военного положения

Военным с 2022 года выплачивалась доплата 30 тысяч гривен после мобилизации, а также 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях на передовой. Однако с 1 февраля доплату 30 тысяч гривен отменили для всех в тылу.

Почувствовали изменения военные с 1 марта, потому что начисления производятся за боевые действия с 1 февраля, а выплаты производятся в следующем месяце. По измененному Порядку выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, военные в Украине получают следующие выплаты:

вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц - получают военные, задействованные в выполнении задач на нуле (на передовой). Выплату будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Также их получают за конкретный период пропорционально дням выполнения боевых задач военным Воздушных сил (ПВО, пилоты), морякам, военным медикам, если эти задачи выполнялись в зоне боевых действий на передовой;

дополнительные выплаты 30 тысяч гривен в месяц будут пропорционально получать военные, выполняющие боевые задания согласно приказам;

50 тысяч гривен будут выплачиваться тем, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.