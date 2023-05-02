Выплаты военным. Кто получает 30 тысяч гривен до конца весны в Украине — есть ли изменения 2 мая, 14:12 Выплата 30 тысяч военным: кто получает в Украине до конца весны и есть ли изменения (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

В Украине с февраля военным сократили доплаты к зарплате во время военного положения. Те военные, которые не выполняют боевые задачи или не воюют на передовой, не получают доплату 30 тысяч гривен.

После отмены выплат 30 тысяч гривен, несколько петиций от военных и волонтеров набрали необходимое количество поддержки. В Раду подавали проекты законов, которые позволили бы вернуть выплаты. Однако в начале апреля Верховная Рада поддержала законопроект №8312 по регулированию отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения.

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По проекту должно произойти уменьшение некоторых зарплат у чиновников и возврат выплаты 30 тысяч гривен всем военным во время военного положения за счет новых источников финансирования.

Выплаты военным ― кто получает 30 тысяч гривен

Военные почувствовали изменения выплат именно с 1 марта, потому что начисления происходят за боевые действия с 1 февраля, а выплаты происходят в следующем месяце. Таким образом, в мае военные получат выплаты за апрель, а в июне – за май.

В измененном Порядке выплат денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам, военные в Украине получают следующие выплаты:

вознаграждение в размере 100 тысяч гривен в месяц - получают военные, задействованные в выполнении задач на нуле (на передовой). Выплату будут начислять пропорционально времени выполнения задач. Также их получают за конкретный период пропорционально дням выполнения боевых задач военным Воздушных сил (ПВО, пилоты), морякам, военным медикам, если эти задачи выполнялись в зоне боевых действий на передовой;

дополнительные выплаты 30 тысяч гривен в месяц будут пропорционально получать военные, выполняющие боевые задания согласно приказам;

50 тысяч гривен будут выплачиваться тем, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.

Представитель Хельсинкского союза по правам человека адвокат Роман Лихачев объяснил NV , кто получает 50 тысяч гривен доплаты.

«Появилось понятие выплаты 50 тысяч гривен тем, кто выполняет боевые задания в составе, как правило, военного управления, штаба — это те, кто осуществляет оперативное управление подразделениями. Перечень этих органов будет определен главнокомандующим ВСУ или начальником Генштаба», - говорит юрист.

Кто не имеет права на доплаты 30, 50 или 100 тысяч гривен

Несмотря на увеличение заработной платы до 20 тысяч гривен, есть четыре категории военнослужащих, не получающих доплаты ни 30, ни 50, ни 100 тысяч гривен.

на период обучения за границей выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим не предусмотрена, даже 30 тысяч гривен;

курсанты, которые учатся в Украине, не будут получать дополнительные выплаты, если они не задействованы в выполнении боевого задания или распоряжения;

военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании, не получают 30 тысяч гривен;

не предусмотрено вознаграждение для ИТ-войск.

Основания и документы для выплаты 30, 50 или 100 тысяч гривен

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 100, 50, или 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) пропорционально времени выполнения таких задач.

Также по такому приказу осуществляется выплата 100 тысяч гривен на время лечения в случае ранения и в случае попадания в плен родственникам военных.

Руководители пунктов управления, управлений (штабов) группировок войск (сил), сил обороны государства, командиры воинских частей (учреждений, организаций), воинских частей резерва Главнокомандующего ВСУ указывают в справке о выполнении боевых задач и об участии в боевых действиях реквизиты:

номер по порядку;

воинское звание военнослужащего;

фамилия, имя и отчество;

период участия в боевых действиях

Кроме того, необходимы документы, доказывающие выполнение указанных действий и пребывание на передовой. Как основание для выполнения таких задач:

боевые приказы (распоряжения) командира части (руководителя органа военного управления), к которой откомандирован военнослужащий с указанием даты и регистрационного номера;

журнальчик боевых действий (боевое донесение) подразделения;

рапорт командира, которому подчинялись военнослужащие о непосредственном участии в боевых действиях.

Выплата 30 тысяч гривен военным ― что изменилось

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Ваграм Степанян подверг критике принятый Верховной Радой законопроект о возврате выплат в 30 тысяч гривен военнослужащим, заявив, что он не определяет источники финансирования этих дополнительных расходов.

Кроме того, Валерий Залужный вместе со всем силовым блоком отправил письмо Верховной Раде, в котором просит отложить поправку, а также создать группу для обсуждения изменений вместе с военными. Военные отметили, что:

правка, за которую проголосовали, не решает вопросы, связанные с денежным вознаграждением, в частности, срочников и курсантов;

ее текст не учитывает особенностей прохождения службы в разных регионах и выполнения задач разной степени сложности;

система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;

популизм в этом вопросе может иметь очень негативные последствия и вызвать разочарование.

«Разделяем такой подход и считаем, что вопросы военных нельзя решать без участия самих военных. Поэтому будем предлагать отложить рассмотрение постановления №8312-П», — написал в ответ Давид Арахамия.