Вернут ли военным доплаты в 30 тысяч ответов Милованова 2 мая, 17:56 Обучение украинских военных в Запорожской области, 28 апреля 2023 года (Фото:REUTERS)

Президент Киевской школы экономики и министр развития экономики в 2019—2020 годах Тимофей Милованов в интервью Radio NV рассказал, вернут ли украинским военным доплату в 30 тысяч гривен.

«Временно, думаю, эта проблема есть, но она будет решена. Это мое ожидание, потому что, конечно, во время войны военные должны получать зарплату, это все понимают. Здесь вопрос больше, думаю, [в том, чтобы] найти деньги и принять соответствующие решения», — заявил Милованов в эфире Radio NV.

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Экс-министр отметил, что деньги для этого придется искать в украинском бюджете, поскольку «правительства других стран не хотят быть обвинены в том, что они напрямую финансируют зарплаты военных».

Также он отметил, что необходимо улучшить учет того, кто из военных где находится, «чтобы выплаты были справедливы».

В апреле политолог Николай Давыдюк в эфире Radio NV заявлял, что сумма, необходимая для выплат военным, «не катастрофическая».

10 апреля Верховная Рада приняла правку к законопроекту №8312, которая должна вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения, скорее всего, нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от запланированных расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Дмитрий Разумков, глава объединения Умная политика, инициировавшего поправку, в блоге для УП заявил, что средства на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также путем ограничения зарплат топ-чиновникам.



11 апреля в Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая правка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует лишь 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления сэкономленных таким образом средств бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, ограничение зарплат нарушает обязательство Украины перед иностранными донорами.

2 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия опубликовал письмо украинских силовиков с просьбой отложить рассмотрение законопроекта № 8312 с поправкой о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Они призывают его доработать и отказаться от популизма.

Среди подписантов – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также главы МВД, Генштаба, Госпогранслужбы, СБУ и командующий Нацгвардией.

Авторы предлагают разработать нормативную базу по оплате труда защитников «более дифференцированно и главное с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны». Они хотят собрать рабочую группу из представителей Рады, Кабмина, Генштаба и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует этот вопрос.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военные подали несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.

