Выплаты военным в Украине. Кому вернули доплату 30 тысяч гривен в тылу 10 апреля, 19:04 Выплаты военным в Украине — кто в тылу снова будет получать по 30 тысяч гривен (Фото:Генеральный Штаб ВСУ/Facebook)

Военные по приказу президента Украины с 2022 года получали 30 тысяч гривен доплаты после мобилизации, однако с февраля 2023 их было решено отменить в тылу. Рассказываем, кому Верховная Рада официально вернула доплату 30 тысяч гривен во время военного положения.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. С 28 февраля было принято решение об установлении доплаты военным после мобилизации - 100 тысяч гривен за участие в боях на передовой. Все остальные военные получили доплату в 30 тысяч гривен.

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После отмены выплат 30 тысяч гривен военным было подано несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты. Законопроект № 8312 по регулированию отдельных аспектов осуществления мер принудительного отчуждения имущества во время действия правового режима военного положения, принятый Верховной Радой, уменьшил размеры некоторых зарплат у чиновников, и закрепил возврат выплаты 30 тысяч гривен всем военным во время военного положения.

Кому возвращают доплату 30 тысяч гривен военным

На период действия военного положения выплаты будут получать:

военнослужащие;

лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

полицейские;

Эти категории будут ежемесячно получать дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен независимо от возложенных на таких лиц задач или районов прохождения службы.

«Для таких лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающих осуществление мер по национальной безопасности и обороне, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии, находясь непосредственно в районах их ведения (осуществление), в частности на временно оккупированной Российской Федерацией территории Украины, на территории между позициями сил обороны и позициями войск государства агрессора, в период осуществления указанных мер (в том числе военнослужащим срочной службы), размер этого дополнительного вознаграждения увеличивается до 100 000 гривен в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях и мероприятиях», - говорится в тексте закона.

Положение этого пункта не распространяется на курсантов. (слушателей) высших военных учебных заведений и курсантов и слушателей высшего образования со специфическими условиями обучения.

Кроме того, по словам Гончаренко, статью 28 дополняют пунктом 2-2 об ограничении зарплат некоторых госслужащих на период военного положения.

«Заработная плата, денежное довольствие работников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений (включая органы государственной власти и другие государственные органы, кроме органов местного самоуправления) начисляются в размере, не превышающем десять размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года. При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия по временной нетрудоспособности, пособия по оздоровлению, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска», ― предусматривает закон.

Та же статья содержит оговорки, к кому не относятся ограничения по заработной плате.

Указанное ограничение не применяется при начислении заработной платы, денежного довольствия следующим лицам:

военнослужащим;

лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты;

полицейским;

лицам рядового и начальствующего состава территориальных ( межрегиональных) военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы.

Ограничение, установленное в части первой настоящей статьи, применяется также при начислении заработной платы, денежного довольствия соответственно народным депутатам Украины, членам Кабинета Министров Украины, прокурорам, работникам, служебным и должностным лицам Национального банка Украины, а также другим служебным и должностным лицам, работникам, оплата труда которых регулируется специальными законами (кроме лиц, указанных в абзаце втором настоящего пункта), работникам субъектов хозяйствования, 100 процентов акций (долей) которого принадлежит государству или другому хозяйственному обществу, 100 процентов акций (долей) кого принадлежат государству.

Кто получал 30 тысяч гривен по новым правилам

Военное руководство четко объясняет, кто из военных имеет право на доплаты во время военного положения. 30 тысяч гривен смогут получать те, кто выполняет специальные боевые задания. Они могут быть на линии столкновения или нет, их список засекречен для публичности.

Дополнительную денежную награду начисляют на основе приказа командира части за месяц, в котором обязательно указывается выплата отдельными пунктами 30 тысяч гривен личному составу за период выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям) пропорционально времени выполнения таких задач.

Кому не предусмотрены вознаграждения

Несмотря на увеличение заработной платы до 20 тысяч гривен, есть четыре категории военнослужащих, не получающих доплаты ни 30, ни 50, ни 100 тысяч гривен.

На период обучения за границей выплата дополнительного вознаграждения военнослужащим не предусмотрена, даже 30 тысяч гривен.

Курсанты, которые учатся в Украине, не будут получать дополнительные выплаты, если они не задействованы в выполнении боевого задания или распоряжения.

Военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании, не получают 30 тысяч гривен.

Не предусмотрено вознаграждение для ИТ-войск.