Единовременная выплата. Какие выплаты военные получат после ранения и в случае инвалидности 18 апреля, 14:53 Выплаты военным за ранение и инвалидность — сколько предусмотрено в 2023 году (Фото:REUTERS/Oleksandr Klymenko)

Государство взяло на себя обязательство по финансовой помощи военным, раненным во время обороны Украины. После получения ранения военному нужно собрать документы, необходимые для получения единовременной выплаты.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. Мужчины от 18 до 60 лет могут быть мобилизованы для защиты государства. По закону, им гарантируются соцзащита и финансовая помощь, в том числе в случае ранения, увечья или получения инвалидности в результате ранения при исполнении долга.

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Порядок назначения и выплаты денежной помощи утвержден Постановлением КМУ №975 .

Когда выплачивается пособие за ранение или инвалидность

Единовременное пособие выплачивается в порядке очередности в соответствии с датой подачи документов в уполномоченный орган. В случае установления инвалидности право на получение пособия возникает по состоянию на:

дату, указанную в справке медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК);

в случае повторного осмотра и изменения группы инвалидности - дата, указанная в справке МСЭК о первичном установлении инвалидности;

в случае установления степени утраты трудоспособности без установления инвалидности - дата, указанная в справке МСЭК.

Чтобы получить единовременную денежную помощь, необходимо подать документы в структурные подразделения государственных органов. Для действующих военнослужащих это воинская часть, где они проходят службу. Для уволенных с военной службы региональный центр комплектования и социальной поддержки по месту жительства/регистрации.

Каков размер единовременной выплаты за ранение или инвалидность

Если военный получил инвалидность во время службы, размер выплаты зависит от группы инвалидности. Размер выплаты за первоначальное установление инвалидности связан с размером прожиточного минимума в календарный год, когда она назначается.

По статьям Закона Украины О Государственном бюджете Украины на 2023 год установлен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц ― с 1 января он предусмотрен в размере 2684 гривны.

Выплаты за инвалидность в результате ранения, травмы или увечья

Если инвалидность военнослужащего (кроме срочной службы) наступила вследствие ранения (контузии, травмы или увечья) или заболевания, которое он получил при исполнении обязанностей военной службы (или установление инвалидности лицу после его увольнения с военной службы по указанным причинам), пособие выплачивается в размере:

400-кратного прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором впервые установлена инвалидность, - в случае установления инвалидности I группы (1 073 600 грн);

300-кратного прожиточного минимума - II группы (805 200 грн);

250-кратного прожиточного минимума – III группы (671 000 грн).

Выплата за инвалидность вследствие заболевания или несчастного случая

Выплата военнослужащему (кроме срочной службы), если инвалидность наступила в период прохождения военной службы либо вследствие заболевания, либо установление инвалидности не позднее чем через три месяца после увольнения с воинской службы или по истечении трехмесячного срока, но вследствие заболевания или несчастного случая, имевших место в период прохождения указанной службы, начисляется в размере:

120-кратного прожиточного минимума – I группы (322 080 грн);

90-кратного прожиточного минимума - II группы (241 560 грн);

70-кратного прожиточного минимума – III группы (187 880 грн).

Резервисты и военные срочной службы

Для военной срочной службы или резервиста, инвалидность которых наступила в результате ранения (контузии, травмы или увечья), причиненного им во время исполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, или не позднее чем через три месяца после увольнения со службы, окончания собрания, прохождения службы в военном резерве, но вследствие заболевания или несчастного случае, которые имели место в период срочной военной службы, прохождение таких сборов, службы в военном резерве, денежная помощь выплачивается в следующих размерах:

322 080 грн - для I группы инвалидности;

241 560 грн - для ІІ группы инвалидности;

187 880 грн - для ІІІ группы инвалидности.

Помощь в случае ранения контузии, травмы или увечья

Если военный частично теряет трудоспособность, но ему не устанавливают инвалидность, то размер единовременного пособия зависит от степени потери трудоспособности. Его устанавливает МСЭК. Выплата определяется в процентах:

от 70-кратного прожиточного минимума (187 880 грн): военнослужащему, который получил ранение (контузию, травму или увечье), заболевание во время исполнения им обязанностей военной службы, а также лицу, уволенному с военной службы, частично потерявшему трудоспособность в результате указанных причин, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее с военной службы;

от 50-кратного прожиточного минимума (134 500 грн): военнослужащему срочной военной службы, а также лицу, уволенному срочной воинской службы, которая частично потеряла трудоспособность по указанным причинам, но не позднее чем через три месяца после увольнения ее со срочной военной службы;

от 50-кратного прожиточного минимума (134 500 грн): военнообязанному или резервисту, призванному на учебные (или проверочные) и специальное собрание или для прохождения службы в военном резерве, который получил ранение (контузию, травму или увечье), заболевания под время выполнения обязанностей военной службы или службы в военном резерве, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности в период прохождения сборов или службы в военном резерве или не позднее чем через три месяца после окончания такого собрания или выполнения резервистом обязанностей службы в военном резерве.



Когда военным отказывают в выплате за ранение или инвалидность

Государство отказывает в выплате единовременного пособия, если расследованием установлено, что травма, заболевание, инвалидность или частичная потеря трудоспособности без установления инвалидности военнослужащего, военнообязанного или резервиста наступила:

в результате совершения им преступления или административного правонарушения;

в результате совершения им действий в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;

вследствие умышленного причинения телесного повреждения или иного вреда своему здоровью или самоубийству (кроме случая доведения лица до самоубийства, установленного судом);

в результате предоставления лицом заведомо ложных сведений для назначения и выплаты единовременного денежного пособия.

Единовременное пособие выплачивается лицу путем перечисления средств уполномоченным органом на счет в учреждении банка, указанный получателем выплаты.

Если после назначения единовременного пособия за его получением обращаются другие лица (члены семьи, родители и иждивенцы погибшего (умершего), вопрос о распределении суммы такой помощи решается по взаимному согласию лиц или в судебном порядке.