Денежная помощь. Как оформить и особенности выплаты помощи семьям пленных военных из Украины

12 апреля, 16:48
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Выплаты семьям пленных в Украине — как оформить и какие нужны документы (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Выплаты семьям пленных в Украине — как оформить и какие нужны документы (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Украине предусмотрена выплата 100 тысяч гривен родственникам военных, попавшим в плен к российским оккупантам. Начальство территориального центра комплектования объяснило, как выплачивается денежное довольствие семьям пленных военнослужащих.

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С начала полномасштабного вторжения России военнослужащие Сил обороны Украины получают денежную выплату до 100 тысяч гривен за пребывание на передовой. Кроме того, выплаты предусмотрены в случае ранения и попадания в окружение или в плен к вражеской армии.

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Как сообщил ArmyInform заместитель начальника управления социальной поддержки начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль, за военнослужащими в плену сохраняется выплата 100 тысяч гривен, которые получают их семьи.

«За пленными военнослужащими сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера и другие виды денежного обеспечения (далее — денежное довольствие) с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия и дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен», ― сообщил военный.

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Как выплачивается помощь семьям военнопленных

Выплата денежного довольствия и дополнительного вознаграждения осуществляется:

  • со дня захвата военнослужащих в плен или заложники;
  • со дня интернирования в нейтральных государствах;
  • со дня пропажи без вести;

Денежное вознаграждение осуществляют членам семей военнослужащих по их заявлению на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации).

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Какие документы необходимы для оформления выплаты семьям пленных

По поручению Министра обороны Украины до воинских частей, территориальных центров комплектования и социальной поддержки доведен четкий алгоритм сообщения семей семей военнослужащих, находящихся в плену, о порядке и перечне документов, необходимых для получения ими причитающихся пленному военнослужащему денежных выплат.

К заявлению на имя командира прилагаются:

  • копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства (нахождения);
  • справка о регистрации места жительства (нахождения) членов семьи (в случае отсутствия такой информации в паспорте);
  • копия свидетельства о браке (при наличии);
  • копии свидетельств о рождении детей (при наличии);
  • копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков (для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте — копия страницы паспорта с такой отметкой).
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Сколько времени уходит на оформление выплаты семьям пленных

Командир (начальник, руководитель) воинской части (учреждения, организации) рассматривает в течение 15 дней представленные документы и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного довольствия, о чем сообщается заявителю в письменной форме. В случаях, когда принимается решение об отказе в выплате денежного довольствия, обязательно указываются основания для такого отказа.

Принятие решения об отказе в выплате денежного довольствия в связи с представлением не в полном объеме документов не лишает заявителей права обратиться к командиру (начальнику, руководителю) воинской части (учреждения, организации) повторно после устранения причин, ставших основанием отказа в выплате.

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Решение об отказе в выплате денежного довольствия может быть обжаловано в судебном порядке.

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Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Военные Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Выплаты Война России против Украины выплаты военным

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