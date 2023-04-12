Денежная помощь. Как оформить и особенности выплаты помощи семьям пленных военных из Украины 12 апреля, 16:48 Выплаты семьям пленных в Украине — как оформить и какие нужны документы (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В Украине предусмотрена выплата 100 тысяч гривен родственникам военных, попавшим в плен к российским оккупантам. Начальство территориального центра комплектования объяснило, как выплачивается денежное довольствие семьям пленных военнослужащих.

С начала полномасштабного вторжения России военнослужащие Сил обороны Украины получают денежную выплату до 100 тысяч гривен за пребывание на передовой. Кроме того, выплаты предусмотрены в случае ранения и попадания в окружение или в плен к вражеской армии.

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Как сообщил ArmyInform заместитель начальника управления социальной поддержки начальник отдела денежного довольствия и заработной платы полковник Олег Рогаль, за военнослужащими в плену сохраняется выплата 100 тысяч гривен, которые получают их семьи.

«За пленными военнослужащими сохраняются выплаты в размере должностного оклада по последнему месту службы, оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет, других ежемесячных дополнительных видов денежного обеспечения постоянного характера и другие виды денежного обеспечения (далее — денежное довольствие) с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия и дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен», ― сообщил военный.

Как выплачивается помощь семьям военнопленных

Выплата денежного довольствия и дополнительного вознаграждения осуществляется:

со дня захвата военнослужащих в плен или заложники;

со дня интернирования в нейтральных государствах;

со дня пропажи без вести;

Денежное вознаграждение осуществляют членам семей военнослужащих по их заявлению на имя командира (начальника, руководителя) воинской части (учреждения, организации).

Какие документы необходимы для оформления выплаты семьям пленных

По поручению Министра обороны Украины до воинских частей, территориальных центров комплектования и социальной поддержки доведен четкий алгоритм сообщения семей семей военнослужащих, находящихся в плену, о порядке и перечне документов, необходимых для получения ими причитающихся пленному военнослужащему денежных выплат.

К заявлению на имя командира прилагаются:

копии страниц паспорта совершеннолетних членов семьи с данными о фамилии, имени и отчестве и регистрации места жительства ( нахождения);

нахождения); справка о регистрации места жительства ( нахождения) членов семьи ( в случае отсутствия такой информации в паспорте);

нахождения) членов семьи в случае отсутствия такой информации в паспорте); копия свидетельства о браке ( при наличии);

при наличии); копии свидетельств о рождении детей ( при наличии);

при наличии); копия документа, удостоверяющего регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков ( для лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика и сообщили об этом контролирующему органу и имеют отметку в паспорте — копия страницы паспорта с такой отметкой).

Сколько времени уходит на оформление выплаты семьям пленных

Командир (начальник, руководитель) воинской части (учреждения, организации) рассматривает в течение 15 дней представленные документы и принимает решение о выплате или отказе в выплате денежного довольствия, о чем сообщается заявителю в письменной форме. В случаях, когда принимается решение об отказе в выплате денежного довольствия, обязательно указываются основания для такого отказа.

Принятие решения об отказе в выплате денежного довольствия в связи с представлением не в полном объеме документов не лишает заявителей права обратиться к командиру (начальнику, руководителю) воинской части (учреждения, организации) повторно после устранения причин, ставших основанием отказа в выплате.

Решение об отказе в выплате денежного довольствия может быть обжаловано в судебном порядке.