Выплаты 30 тысяч военным. Почему Рада затягивает вопрос и есть ли деньги в бюджете — Гончаренко 4 мая, 14:14 Учения украинских военных в Запорожской области (Фото:REUTERS)

Нардеп Алексей Гончаренко в интервью Radio NV рассказал, почему Рада затягивает вопрос о возвращении выплаты 30 тысяч гривен украинским военным и есть ли деньги на это в бюджете.

В эфире Radio NV Гончаренко сообщил, что 2 мая предлагал Раде рассмотреть постановление Владимира Цабаля, которым, по его словам «заблокированы выплаты военным», однако его предложение набрало всего 99 голосов.

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«Я считаю, что его нужно рассмотреть и не поддержать, потому что это позорная вещь. Но [не рассмотрение] – это нарушение регламента Верховной Рады. Любой человек может открыть и увидеть, что идея такого постановления состоит в том, что оно срочно рассматривается», — подчеркнул нардеп.

По его словам, не ставя это постановление в повестку дня конкретного заседания большинство не выполняет регламент « и таким образом тянет время».

Гончаренко подчеркнул, что предлагается не увеличить расходы бюджета, а перераспределить их, поставив в приоритет военных.

«Почему мы должны платить миллиарды гривен национальному марафону? Какие фонды гарантирования кредитов в государственном бюджете? Какие кредиты? У нас один фонд гарантирования сегодня – это ВСУ. Без этого не будет ни кредитов, ни марафонов, ни дорог. Они снова тянут вопросы государственного фонда регионального развития, которые будут делить каким-то путем и раздавать. Зачем это нужно? Это все нужно отдать военнослужащим», - заявил нардеп.

Он отметил, что на заседании согласительного совета министр финансов говорил, что на это понадобится 170 миллиардов гривен в год, но на самом деле речь идет не о годе.

«За прошедшие месяцы точно никто уже не вернет, к сожалению. То есть осталось чуть больше полугода. Можем ли мы найти 100 миллиардов? Можем. Совершенно можем, если хотим. …Я совершенно уверен, при желании эти деньги найти можно. Как их находили в прошлом году. Прошлый год был еще страшнее и тяжелее этого. И большая часть государства была оккупирована. Но как-то справились, всем оплатили. Что такое произошло в этом?» – сказал Гончаренко.

Нардеп предположил, что отмена доплат 30 тысяч военным связана с тем, что в Офисе президента «хотят деньги тратить на другие вещи — марафон, ремонт дорог, большое крадивныцтво и все остальное по понятным причинам и с понятной целью».

10 апреля Верховная Рада приняла правку к законопроекту № 8312, который должен вернуть надбавку защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения скорее всего нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от запланированных расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Дмитрий Разумков, глава объединения Розумна політика, которое инициировало поправку, в блоге для УП заявил, что средства на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также путем ограничения зарплат топчиновникам. 11 апреля в Раду внесли проект постановления, блокирующего подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая правка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует лишь 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления сэкономленных таким образом средств бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, ограничение зарплат нарушает обязательство Украины перед иностранными донорами.

2 мая глава фракции Слуга народа Давид Арахамия опубликовал письмо украинских силовиков с просьбой отложить рассмотрение законопроекта № 8312 с поправкой о возврате доплат военным в 30 тысяч гривен. Они призывают его доработать и отказаться от популизма.

Среди подписантов – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, а также главы МВД, Генштаба, Госпогранслужбы, СБУ и командующий Нацгвардией.

Авторы предлагают разработать нормативную базу по оплате труда защитников «более дифференцированно и главное с привлечением командования и представителей сектора нацбезопасности и обороны». Они хотят собрать рабочую группу из представителей Рады, Кабмина, Генштаба и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует этот вопрос.

После отмены выплат 30 тысяч гривен военные подали несколько петиций, набравших необходимое количество поддержки и проекты законов, позволяющих вернуть выплаты.

