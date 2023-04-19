Генштаб прокомментировал решение Рады о доплатах в 30 тыс. грн военным 19 апреля, 16:10 Защитник Украины в районе Бахмута (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Генеральный штаб ВСУ в среду, 19 апреля, отреагировал на решение Верховной Рады вернуть доплаты в 30 тыс. грн защитникам Украины.

В сообщении в Facebook Генштаб попросил «прекратить заниматься популизмом и сконцентрироваться на обороне государства».



«Солдат, который несет службу и защищает страну от агрессора, рискуя собственной жизнью и здоровьем, выполняет задачи в сверхсложных условиях, должен быть высоко мотивирован. Вспомните, как выглядят Угледар, Марьинка или Авдеевка. Каждый день обороны Украины дается нам очень высокой ценой. Ценой жизни и здоровья наших защитников», — подчеркнули в Генштабе.



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Там напомнили, что сейчас дополнительное денежное вознаграждение защитникам зависит от районов боевых действий и сложности задач, которые они выполняют. 100 тыс. грн в месяц получают защитники, которые воюют на передовой, 30 тысяч — защитники, которые выполняют задачи в районах боевых действий, но не участвуют в боях с оккупантами пропорционально времени выполнения, а также военные, которые находятся на боевом дежурстве и отражают воздушные атаки врага, вне зависимости от района выполнения задачи.



Военнослужащие, которые находятся вне зоны боевых действий, не получают боевые доплаты. С 1 февраля 2023 года минимальную зарплату всем военным повысили до 20 100 грн.

«Уверены, что в ВСУ должна действовать справедливая система выплат, которая не будет создавать предпосылок к социальному напряжению в боевых подразделениях и будет с уважением относиться к воинам, которые рискуют собственной жизнью и здоровьем», — добавили в Генштабе.

Возвращение доплат военным в 30 тыс. грн

10 апреля Верховная Рада приняла правку в законопроект № 8312, которая должна вернуть надбавку в 30 тыс. защитникам Украины путем экономии на зарплатах для госслужащих. Некоторые народные депутаты после этого заявили, что для имплементации решения, скорее всего, нужно будет менять бюджет, а денег не хватит даже на 2% от планируемых расходов. Так, по словам нардепа Ярослава Железняка, для реализации решения нужно найти еще около 149 млрд грн.

Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал, что доплаты вернут, если найдут источники финансирования.



Глава инициировавшего правку объединения Розумна політика Дмитрий Разумков в блоге для УП заявил, что деньги на доплаты можно взять из госбюджета, в котором расходы на безопасность и оборону недавно увеличили на 518 млрд грн, а также за счет ограничения зарплат топ-чиновникам.



11 апреля в Раду внесли проект постановления, который блокирует подписание закона. Автор проекта нардеп Владимир Цабаль заявил, что принятая правка о сокращении зарплат чиновникам профинансирует всего 2% от необходимой суммы доплат военным, а для направления «сэкономленных» таким образом денег бойцам нужно сначала внести изменения в госбюджет. Также, по его словам, ограничение зарплат нарушает обязательства Украины перед иностранными донорами.

