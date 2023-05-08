Общая мобилизация 2023. Кому еще хотят предоставить право получить выплату ЕДП в случае смерти военного 8 мая, 16:52 Выплаты 15 миллионов гривен ОГД — кому могут предоставить право на получение помощи (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Депутаты в Верховной Раде рассматривают возможность расширить список родственников военного, получающих единовременную денежную выплату в случае его гибели при исполнении долга.

Сотни тысяч мужчин и женщин мобилизовались в Украине для защиты от вторжения России с 24 февраля 2022 года. Закон Украины О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей в случае смерти военного гарантирует единовременную выплату семьи военного, погибшего исполняющими обязанности по защите от агрессии. Законом предусмотрены условия, когда родственники могут получить помощь и перечень имеющих право на выплату.

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В Верховную Раду подали законопроект №9166-2 , который должен расширить перечень родственников, которые могут получить выплату ЕДП в случае гибели военного. В частности, предлагают учесть распространенные случаи, не предусмотренные законом.

При каких условиях выплачивается 15 миллионов гривен ЕДП

Статья 16 Закона определяет, при каких условиях семья военного может получить ЕДП в случае его смерти. Такие условия наступают в случае смерти:

при исполнении им обязанностей военной службы;

вследствие заболевания, связанного с исполнением им обязанностей военной службы;

в случае смерти лица, уволенного с военной службы, в течение года после увольнения его с военной службы, если смерть наступила в результате ранения, контузии, увечья, заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы.

Военнослужащие считаются исполняющими обязанности военной службы при условиях, определенных Законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

Военнообязанные и резервисты считаются исполняющими обязанности военной службы, службы в военном резерве, в условиях, определенных Законом Украины О воинской обязанности и военной службе и или указами Президента Украины.

Кто имеет право на выплату пособия 15 миллионов гривен

Статья 16-1 определяет, кто имеет право на выплату единовременного пособия в случае смерти военного. Такое право делят между собой:

родители военного;

один из супругов, который не женился вторично;

дети, не достигшие совершеннолетия;

иждивенцы погибшего (умершего).

Иждивенцами считаются члены семьи, имеющие право на пенсию в случае потери кормильца в соответствии с Законом Украины О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста (лица, уволенного с военной службы, смерть которой наступила в течение года после увольнения).

Кому хотят предоставить право на получение ЕДП 15 миллионов гривен

Закон Украины не предусматривает некоторых случаев в Украине, когда у умершего есть взрослые дети или рожденные после его смерти, внебрачные дети или когда он жил гражданским браком.

«В указанном перечне лиц не указано совершеннолетних детей погибшего, лиц, проживавших одной семьей как мужчина и женщина без регистрации брака, других членов семьи, а также детей погибшего, которые были зачаты при жизни и родились после гибели (смерти) , что лишает их права на получение единовременного пособия», ― подчеркнули авторы законопроекта в пояснительной записке.

Они обратились в Семейный кодекс Украины, где указано, что такие люди также считаются семьей.

«Кроме того, в Законе отсутствует механизм лишения определенных лиц права на получение единовременного пособия. К примеру, в наследственном правоотношении не имеют право на получение наследства лица, которые умышленно лишили жизни или покушались на наследодателя или других наследников, а также родители (в том числе усыновители) и совершеннолетние дети (в том числе усыновленные), а также другие лица , которые уклонялись от исполнения обязанности по содержанию погибшего (умершего) лица, если это обстоятельство установлено судом», ― отмечают они.

В статье 16 они предлагают предоставить военнообязанному, резервисту или военнослужащему указывать в завещании, кому назначается выплата ЕДП в случае его смерти.

Также предлагается, что независимо от содержания личного распоряжения (завещания) половину доли, которая принадлежала каждому из них в случае выплаты единовременного денежного пособия без личного распоряжения (завещания) получают:

Малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети погибшего (умершего);

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители;

В случае отсутствия завещания, в котором указано, кто может получить выплаты по ЕДП, помощь распределяется для следующих родственников:

дети погибшего (умершего), в том числе усыновленные, зачатые при жизни погибшего (умершего) и рожденные после его смерти, а также дети, в отношении которых погибший (умерший) был лишен родительских прав;

тот из супругов, переживший погибшего (умершего);

родители (усыновители), если они не были лишены по отношению к нему родительских прав и их права не были восстановлены на время гибели (смерти) лица;

внуки, в случае если их отца или матери, являющейся ребенком погибшего (умершего), не было в живых на момент гибели (смерти) лица или на момент назначения помощи;

женщина или мужчина, с которым погибший (умерший) проживали одной семьей, но не состояли в браке между собой, при условии, что этот факт установлен решением суда, вступившим в законную силу;

иждивенцы погибшего (умершего).

Для целей настоящего Закона иждивенцами считаются члены семьи погибшего (умершего), находившиеся на его иждивении, если они были на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

В случае отсутствия родственников, указанных в этом списке, право на назначение и получение единовременного пособия имеют другие члены семьи в соответствии с определением Семейного кодекса Украины.

Две категории украинцев хотят лишить права получения ЕДП. Это должно быть:

лица, которые уклонялись от исполнения обязанности по содержанию погибшего (умершего) лица, если это обстоятельство установлено судом;

лица, которые умышленно лишили жизни или покушались на лицо (лиц), имеющих право на получение единовременной денежной помощи.

Кроме того, родственники, имеющие право на выплату, смогут отказываться от нее в пользу других, указанных в Законе, однако отказываться от выплаты от имени малолетних, несовершеннолетних, совершеннолетних нетрудоспособных детей погибшего (умершего) запрещено.