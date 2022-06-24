Во время действия военного положения. В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о запрете и разрешении выезда мужчинам за границу 24 июня, 16:40 Цей матеріал також доступний українською В Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект о выезде мужчин за границу во время войны (Фото:facebook.com/DPSUkraine)

24 июня в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым должен быть утвержден запрет на выезд мужчин 18−60 лет за границу, при условии, если они не подпадают под категории исключений.

Авторы проекта предлагают добавить в ЗУ О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины новую статью.

В тексте законопроекта № 7484, который размещен на сайте парламента, говорится о том, чтобы на законодательном уровне запретить выезд мужчин 18-60 лет за пределы страны на время военного положения за исключением лиц, определяющих правительство, и тех, кто имеет право на отсрочку. Также там говорится, что в настоящее время вопрос выезда мужчин призывного возраста за границу регулируется указом президента, а не законами.

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Ранее НВ пообщался с адвокатом о вопросе выезда мужчин за границу во время военного положения. На сегодня выезд мужчин за границу регулируется ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации. Согласно ей, покидать Украину в период действия военного положения запрещено всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, кроме ряда исключений.

Выезд мужчин 18-60 лет за границу во время военного положения - исключения

Запрет на выезд, согласно ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, не касается:

мужчин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка ( детей) в возрасте до 18 лет;

детей) в возрасте до 18 лет; мужчин, признанных лицами с инвалидностью или согласно заключению военно-врачебной комиссии временно непригодных к воинской службы по состоянию здоровья;

получателей профессионального ( профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистентов-стажеров, аспирантов и докторантов, обучающихся по дневной или дуальной форме получения образования.

Кроме этих лиц право выезда за пределы Украины во время действия военного положения может быть предоставлено лицам, определенным Кабинетом министров Украины.

Также в законопроекте предлагают установить, что ряд категорий лиц (идет речь о лицах с инвалидностью и временно ограничено годных лиц) может быть призвана на военную службу по добровольному согласию и проходить военную службу в пределах области, где они зарегистрированы или проживают.

Кроме этого, в законопроекте предлагается внести изменения, связанные с ликвидацией налоговой милиции и созданием Бюро экономической безопасности. Работникам последней предлагают предоставить возможность получать отсрочку.

Также, в соответствии со статьей 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, не могут быть привлечены к военной службе без добровольного согласия и могут выезжать за границу лица, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также по предприятиям, учреждениям и организациям в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины, а также лица, признанные лицами с инвалидностью или непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

Напомним, во время военного положения определенные категории граждан имеют право на отсрочку.

Также недавно заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказал, что программистам могут разрешить краткосрочный выезд из Украины при возвращении назад.

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