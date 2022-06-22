Несколько веских оснований. Когда военнослужащие имеют право на отпуск во время войны 22 июня, 05:26 Цей матеріал також доступний українською Могут ли украинские военнослужащие получать отпуск во время войны (Фото:Территориальная оборона ВС Украины via Facebook)

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в ряды ВСУ, территориальной обороны и добровольческих формирований мобилизовались тысячи украинцев. Рассказываем, кто из них имеет право на отпуск во время военного положения.

«В период военного положения военнослужащие не имеют права не только выезжать за границу, но и вообще права на отпуск. Краткосрочный отпуск разрешено брать только в связи с семейными обстоятельствами, перечень которых очень сокращен», — рассказала адвокат адвоката Наталья Фещик. Она также назвала основания, по которым бойцы могут получить кратковременный отпуск.

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Когда военнослужащие во время войны имеют право на отпуск

Заключение брака ( отпуск предоставляется продолжительностью до 10 календарных дней); Тяжелое состояние здоровья или смерть родных по крови или по браку — продолжительностью до 7-ми календарных дней. Тяжелое состояние здоровья или смерть других родных — продолжительностью до 3-х календарных дней. Пожар или другое стихийное бедствие, постигшее семью военнослужащего — до 3-х календарных дней. В других исключительных случаях по решению командира – до 3-х календарных дней. Женщины-военнослужащие в связи с беременностью и родами. Если военнослужащий имеет ребенка, нуждающегося в специальном домашнем уходе, до достижения им возраста 6-ти лет. В связи с болезнью или ранением для лечения или реабилитации.

Напомним, президент Зеленский не поддержал петицию по выезду мужчин за границу во время войны. Наталья Фещик объяснила, что не так с этой петицией.

Также ранее Минобороны прокомментировало, сколько человек они планируют мобилизовать в ряды армии во время полномасштабной войны.

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