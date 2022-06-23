«Не имеет никакого смысла». Арестович прокомментировал необходимость общей мобилизации во время войны 23 июня, 15:26 Цей матеріал також доступний українською В Офисе Президента считают, что в общей мобилизации нет неоходимости (Фото:facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович сообщил, что украинская власть не может обеспечить всех прызывников необходимым вооружением. Также он считает, что в Украине не нужна общая мобилизация.

«Она не имеет никакого смысла. Мы не сможем вооружить массы людей, которых мы призвали. Мобилизация идет и сейчас, выдергивают людей. Да и добровольцев хватает. Приглашают — они воюют. У меня вот двое знакомых ушло только на этой неделе из ближнего круга. И потихоньку добирают офицеров и солдат определенных специальностей, которые нужны. Не секрет, что у нас под ружьем где-то 700 тыс. Эту цифру называл президент. Это все силы обороны. А тяжелого вооружения у нас — дай бог, чтобы на 120 тыс. было. Остальное — это пехотинцы. Там в лучшем случае автомат, гранатомет за спиной и так далее. Поэтому их проще переводить из этой категории, пополняя части, которые механизированные, серьезные, восполняя потери, нежели дергать новых», — заявил Арестович в комментарии изданию Гордон.

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Также советник Ермака подчеркнул, что сейчас формируются новые военные части.

«Это тоже не секрет. Поэтому в зависимости от поставок вооружений берутся люди соответствующих специальностей. А вот так, чтобы разово объявить… Как сказал кто-то из спикеров Генштаба, не ждите волн мобилизации. Потому что мобилизация идет непрерывно, согласно закону и приказу верховного главнокомандующего. Она ведется непрерывно по категориям, по отдельным лицам. Но вот такого, когда была волнами: первые шесть волн мобилизации, когда разовый массовый призыв, — такого, я думаю, не будет. Постепенно будут добирать людей», — сказал Арестович.

Напомним, ранее в Министерстве обороны рассказали, сколько людей планируют призвать во время общей мобилизации.

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