Карточки. Как изменились правила выезда мужчин за границу в условиях военного положения

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Кому еще можно уезжать за границу?

Согласно ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации покидать Украину в период действия военного положения запрещено всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, кроме ряда исключений.

Так, выезд за границу открыт для лиц, имеющих удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.

Также разрешается выезжать мужчинам, на содержании которых — трое и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или несовершеннолетний ребенок в возрасте до 23 лет с инвалидностью I или II группы. Это могут быть также усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Выехать могут также мужчины, занятые постоянным уходом за нуждающимися в нем в случае, если другие лица не могут осуществлять такой уход.

Еще одна категория — лица, чьи близкие родственники, например муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, или родной или полнородный, неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.