Карточки. Как изменились правила выезда мужчин за границу в условиях военного положения
20 июня, 10:56
20 июня, 10:56
20 мая 2022 Кабинет министров внес изменения в правила пересечения государственной границы гражданами Украины, расширив перечень категорий, которым разрешено выезжать из страны во время военного положения.
Постановлением № 615 Кабмин предусмотрел возможность выезда из Украины во время военного положения для водителей, перевозящих медицинские и гуманитарные грузы для нужд ВСУ, других военных формирований и населения Украины — при наличии соответствующих решений и подтверждения цели поездки и не более чем на 30 дней, водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров – не более чем на 45 дней. Также для работников железнодорожных предприятий, обеспечивающих работу железной дороги, сроком на полгода.
Изменения относятся и к спортсменам, тренерам, спортивным судьям и другим специалистам, включенным в состав национальных сборных по олимпийским, неолимпийским видам спорта и видам спорта лиц с инвалидностью. Таким лицам разрешается выезжать за границу не более чем на 30 дней, но не менее чем на срок проведения мероприятия. Срок могут продлить, если спортсмены будут участвовать в спортивном мероприятии в другой стране, которое начнется в течение десяти рабочих дней после завершения предыдущего.
Согласно ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации покидать Украину в период действия военного положения запрещено всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, кроме ряда исключений.
Так, выезд за границу открыт для лиц, имеющих удостоверение об отсрочке от призыва и уведомление о зачислении на специальный военный учет, или заключение военно-врачебной комиссии о непригодности.
Также разрешается выезжать мужчинам, на содержании которых — трое и более детей в возрасте до 18 лет, или ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет, или несовершеннолетний ребенок в возрасте до 23 лет с инвалидностью I или II группы. Это могут быть также усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты, или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.
Выехать могут также мужчины, занятые постоянным уходом за нуждающимися в нем в случае, если другие лица не могут осуществлять такой уход.
Еще одна категория — лица, чьи близкие родственники, например муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, или родной или полнородный, неполнородный брат или сестра погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции.
«В период военного положения военнослужащие не имеют права не только выезжать за границу, но вообще права на отпуск. Краткосрочный отпуск разрешено брать только в связи с семейными обстоятельствами, перечень которых очень сокращен», — рассказывает адвокат Наталья Фещик.
Включает он, в частности, такие пункты как: заключение брака, когда отпуск предоставляется продолжительностью до 10 календарных дней, тяжелое состояние здоровья или смерть родных по крови или по браку — продолжительностью до 7 календарных дней, других родных — продолжительностью до 3-х календарных дней, пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью военнослужащего, и в других исключительных случаях по решению командира — до 3-х календарных дней.
Кроме того, в отпуск могут уйти женщины-военнослужащие в связи с беременностью и родами, военнослужащие, имеющие ребенка, нуждающегося в специальном домашнем уходе, до достижения им возраста 6-ти лет, а также в связи с болезнью или ранением для лечения или реабилитации.
«Когда государственная пограничная служба предоставляла свои разъяснения по поводу того, кто может, а кто не может пересекать границу, они выбирали выдержки из ст. 23 ЗУ О мобилизационной подготовке и мобилизации, предусматривающей перечень лиц, имеющих право на отсрочку призыва в военную службу. Тогда нормы, вообще не распространяющиеся на соответствующие правоотношения, вырывали из контекста», — говорит Наталья Фещик. Но добавляет: то, что в эти правила начали вносить некоторые изменения, это положительный знак.
Однако правила не всегда соответствуют тому, как все происходит на практике. Юрист описывает два кейса, с которыми она сталкивалась в своей работе. Первый касался возможности сопровождать родителей, имеющих инвалидность, за границу.
«До недавнего времени эта норма звучала таким образом, что возможно сопровождение лиц с инвалидностью I, II группы. Но в госпогранслужбе были уточнения, что такое сопровождение можно осуществить только единожды. На уровне закона такого прописано не было. Однако сейчас эту норму наконец-то доработали», — рассказывает Наталья Фещик.
Другой кейс – о возможности пересечь границу для выезда на учебу. В правилах отмечается, что лицо, имеющее документы, подтверждающие факт обучения за границей, может пересекать государственную границу. В то же время есть ряд разъяснений, в которых указывается, что должен быть и другой документ — отсрочка от прохождения военной службы сроком на полгода, предоставленная военкоматом.
Наталья Фещик считает такую ситуацию абсолютно незаконной. Она говорит: работники госпограничной службы и других структур понимают, что никто не будет спорить и пытаться доказать свои права на границе. В законе о мобилизации же, на который собственно и опирались, прописывая ограничения для выезда, о такой отсрочке ничего не сказано.
Владимир Зеленский в ответ на эту петицию заявил, что не понимает, кому на самом деле она адресована в то время, когда «на востоке Украины погибает от 50 до 100 человек в день». 10 июня на официальном сайте президента появилось заявление, в котором говорится, что «защита суверенитета — дело всего народа».
«Текст петиции о том, чтобы разрешить мужчинам выезжать за границу, а воюют пусть добровольцы. Я общалась с автором петиции. Мы сошлись на том, что идея правильная, но контекст не правильный. Как и то, что он просит. Это несправедливо по отношению ко многим людям», — комментирует петицию Наталья Фещик. Ее муж пошел воевать в 2014 году как доброволец батальона Айдар, впоследствии перешел в воинскую часть и сейчас сражается в спецвойсках ССО ВСУ.
Сегодня по сравнению с 2014 годом Украина значительно выигрывает как за счет кадровых военных в ВСУ, так и за счет добровольцев, объясняет Фещик.
«На наших добровольцах и так все держится, и они заканчиваются как с точки зрения мотивации, так и с точки зрения человеческих ресурсов, — говорит юристка. — Так что сбрасывать все на добровольцев — совершенно несправедливо. Вместо этого нужно думать о том, как вообще мотивировать население Украины становиться на защиту государства”.
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