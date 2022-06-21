Президент подписал новый закон. Что изменилось в службе в Силах территориальной обороны 21 июня, 15:58 Цей матеріал також доступний українською Что известно о службе в ТРО (Фото:Территориальная оборона Украины)

Территориальная оборона — это отдельные военные формирования, входящие в состав Вооруженных Сил Украины. Первоочередной задачей этих бойцов была защита своей территориальной общины/города от оккупантов. К ней может присоединиться кто угодно.

Силами территориальной обороны в Украине с мая 2022 года руководит генерал-майор Игорь Танцюра. 3 мая ВР приняла законопроект, расширяющий полномочия территориальной обороны. Благодаря ему бойцы ТРО смогут выполнять свои задачи в районах, где проходят боевые действия. 17 мая начальник штаба ТРО Сергей Собко сообщил, что подавляющее количество бригад сил терробороны уже участвуют в боевых действиях. В мае стало известно, что добровольческие формирования Львовской области проходят обучение по применению тяжелого вооружения для обороны территорий. Их учат работать с ракетными комплексами, минометами, гранатометами. К слову, часть львовских терроборонцев сейчас воюет на фронте. Воины записали видео с передовой, где обещают матерям победить врага и вернуться домой.

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10.06.2022 года Президент подписал Закон о внесении изменений в ЗУ Об основах национального сопротивления о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения военных (боевых) действий. Закон вступил в силу 12 июня 2022 года.

Правозащитная организация Юридическая сотня объяснила, что изменилось после того, как нормативно-правовой акт вступил в действие.

Служба в территориальной обороне — что изменилось

1 Теперь территориальную оборону разрешается привлекать к выполнению задач в районах ведения военных (боевых) действий. Решение об использовании сил ТРО в зоне боевых действий принимает Главнокомандующий ВСУ. То есть люди, которые служат в ТРО, могут быть задействованы в районах ведения боевых действий независимо от места территориальной регистрации. Ранее в соответствии со ст. 20 ЗУ Об основах национального сопротивления выполнению задач терробороны осуществлялось вне таких районов.

2 Среди задач территориальной обороны теперь есть предоставление правовых услуг населению в порядке, предусмотренном ЗУ О безвозмездной правовой помощи.

3 Во время военного положения все добровольческие формирования территориальных общин (ДФТГ) оперативно подчиняются командирам воинских частей Сил территориальной обороны.

4 На время военного положения ДФТГ по решению Главнокомандующего ВСУ могут выполнять задания за пределами территории своей общины, где создан и действует ДФТГ, в том числе направляться в зону военных (боевых) действий.

Напомним, также ранее Верховная Рада приняла законопроект о признании добровольцев территориальной обороны ветеранами войны. В МВД подчеркнули, что всего за десять дней с начала полномасштабного вторжения России в ряды территориальной обороны вступили более 100 тысяч украинцев.

Также Кабмин принял постановление о льготах для семей бойцов терробороны и добровольцев. Согласно ей, добровольцы Сил территориальной обороны и добровольческие формирования территориальных общин и их семьи могут получить те же льготы, что и украинские военные.

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