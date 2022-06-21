Президент не поддержал. Что не так с петицией о выезде мужчин за границу 21 июня, 07:16 Цей матеріал також доступний українською Выезд мужчин за границу Украины во время войны — позиция адвоката (Фото:Министерство обороны Украины via Facebook)

Во время действия военного положения из Украины запрещено выезжать военнообязанным мужчинам, не имеющим определенных законом оснований для пересечения границы.

Напомним, в мае появилась петиция, в которой призвали разрешить военнообязанным мужчинам уезжать из Украины во время войны. Она набрала более 27 тысяч подписей, после чего президент Владимир Зеленский ответил на нее. Президент поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопросы, поднятые в петиции и акцентировал внимание, что защита государства — это обязанность всех его граждан.

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«Текст петиции о том, чтобы разрешить мужчинам выезжать за границу, а воюют пусть добровольцы. Я общалась с автором петиции. Мы сошлись на том, что идея правильная, но контекст не правильный. Как и то, что он просит. Это несправедливо по отношению ко многим людям», — рассказала адвокат адвоката Наталья Фещик. Ее муж ушел воевать в 2014 году как доброволец батальона Айдар, впоследствии перешел в воинскую часть и сейчас воюет в спецвоенных ССО ВСУ.

Сегодня по сравнению с 2014 годом Украина значительно выигрывает как за счет кадровых военных в ВСУ, так и за счет добровольцев.

Помимо этого, количество добровольцев исчерпывается, а сбрасывать всю ответственность на них абсолютно несправедливо, заверила правозащитница: «На наших добровольцах и так все держится, и они заканчиваются — как с точки зрения мотивации, так и с точки зрения человеческих ресурсов. Так что сбрасывать все на добровольцев — совершенно несправедливо. Вместо этого нужно думать о том, как вообще мотивировать население Украины становиться на защиту государства».

Напомним, ранее Наталья Фещик рассказала НВ о военном учете женщин в Украине — что о нем нужно знать, как на него стать, какая ответственность предусмотрена за его игнорирование и будут мобилизовать стоящих на военном учете женщин.

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