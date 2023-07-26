Глава НАПК объяснил, почему проверка руководителей военкоматов началась только после скандала с Борисовым 26 июля, 18:01 По словам Александра Новикова, надзирать за военкомами должна была военная контрразведка (Фото:НАЗК via Facebook)

Глава НАПК Александр Новиков в интервью Radio NV объяснил, почему проверка руководителей украинских военкоматов началась только после скандала с одесским военкомом Евгением Борисовым.

В эфире Radio NV Новиков рассказал, что надзор за военными комиссариатами, как и другими военнослужащими, осуществляет военная контрразведка Службы безопасности Украины.

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Глава НАПК добавил, что может объяснить то, что Борисов так долго мог находиться на должности, незаконно обогащаясь, тем, что «военная контрразведка прежде всего ориентирует свою работу сегодня на выявление шпионов в Вооруженных силах».

По его словам, антикоррупционные органы прежде всего реагируют «на результаты социологических исследований об уровне коррупции в отдельных сферах» и рассматривают журналистское сообщество и граждан Украины «как наших партнеров в выявлении фактов незаконного обогащения».

«Почему мы в этом квартале поставили себе цель проверить весь руководящий состав военкоматов? Потому что мы уверены, что наибольшей полнотой информации обладает президент как верховный главнокомандующий, который регулярно проводит Ставку верховного главнокомандующего. Президент утвердил указом соответствующее решение СНБО. Во исполнение решения президента мы осуществляем сплошной мониторинг образа жизни руководителей военкоматов. Это 1795 работников», — объяснил Новиков.

25 июля заместитель главы НАПК Артем Сытник сообщил, что это ведомство начало проверку образа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

26 июля первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил, что с начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств о нарушениях работы территориальных центров комплектования, социальной поддержки и военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 лицу.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военкому Одесской области Евгению Борисову.

У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании, а правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

25 июля суд отправил под стражу Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.