В НАПК обещают проверить не только военкоматов, но и их «родственников, водителей и любовниц»

23 июля, 00:04
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НАПК будет проверить военкоматов и их родственников (Фото:НАПК / Facebook)

НАПК будет проверить военкоматов и их родственников (Фото:НАПК / Facebook)

В течение трех месяцев сотрудники Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) будут проверять руководителей ТЦК и СП (бывших военкоматов) на добропорядочность. В НАПК обещают также проверить их родственников и других близких лиц.

Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в эфире телемарафона.

«Для того, чтобы выяснить мониторингом образа жизни, кто еще из работников, из руководителей центров комплектования нашей армии злоупотребляет своим служебным положением, НАПК в течение трех месяцев проверит весь руководящий состав всех военкоматов нашей страны… Это сотни руководителей военкоматов», — рассказал Новиков.

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По его словам, НАПК обратилось за информацией о них в Минобороны.

«После получения полного списка каждый из них будет проверен, и не только он, но и имущество близких родственников… Братья, сестры, племянники… Водителей, поварих, любовниц и любовников также проверим», — говорит глава НАПК.

Он отметил, что во время войны злоупотребление военнослужащим Центра комплектования «является не просто коррупционным правонарушением, а государственной изменой с точки зрения этики».

Новиков отметил, что законом предусмотрено жесткое наказание за совершение коррупционных правонарушений, которое предусматривает как конфискацию объектов незаконного обогащения, так и конфискацию всего имущества коррупционера, даже если оно оформлено на близких родственников.

Но, говорит глава НАПК, сейчас существует проблема с увольнением нарушителей с военной службы.

«Есть проблема с тем, будут ли эти лица в дальнейшем занимать свои должности. Поскольку сейчас военное положение, они военные, то не существует механизма увольнения их с военной службы во время военного положения. То есть их можно отстранить от должности, освободить от должности, но они продолжат быть военнослужащими», — объясняет Новиков, добавив, что это юридическая проблема, которую должна решить Верховная Рада.

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Председатель НАПК также назвал экс-руководителя военкомата Одесской области Евгения Борисова «эталонным нарушителем закона».

«Самый большой в истории НАПК выявленный факт незаконного обогащения — 188 млн грн», — прокомментировал Новиков дело Борисова.

22 июля ГБР сообщила о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову, у родственников которого нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании.

Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму в 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это дело, сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Коррупция Одесская область Одесса Военкомат Военкоматы Владимир Зеленский Военком НАЗК Александр Новиков Война России против Украины территориальные центры комплектования ТЦК

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