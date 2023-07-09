«Советское наследие». Резников заявил, что из военкоматов в Украине нужно сделать современные ЦПАУ 9 июля, 11:44 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Министр обороны Алексей Резников считает, что на пути к членству в НАТО Украина должна превратить военкоматы в современные ЦПАУ.



Об этом он сказал в эфире телемарафона в субботу, 8 июля.

По словам министра, между системой мобилизации Украины и НАТО есть отличия.

«Наша система мобилизации, наши центры комплектации, бывшие военкоматы — это все советское наследие. Нам его надо принципиально менять, делать другой подход», — сказал Резников.

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Он считает, что для того, чтобы украинцы «перестали бояться» центров комплектации, ТЦК нужно максимально цифровизировать и «условно говоря, они должны стать ЦПАУ».

«Нам нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения. Это означает, что главным нашим капиталом являются люди и с ними надо работать», — пояснил Резников.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что после завершения развязанной Россией войны Украина откажется от стандартного призыва, а основной обороной страны станет профессиональная армия.

