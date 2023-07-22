Бывший начальник Одесского областного ТЦК Борисов получил подозрение — ГБР 22 июля, 21:10 Бывший начальник ТЦК Одесской области Евгений Борисов получил сообщение о подозрении от ГБР (Фото:Одесса медиа)

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило, что бывший начальник ТЦК и СП Одесской области Евгений Борисов получил подозрение в незаконном обогащении и нарушении порядка несения военной службы.

Об этом говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

ГБР сообщило о подозрении бывшему начальнику Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Евгению Борисову. Скандальный экс-начальник ТЦК Одесской области подозревается «в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и умышленном уклонении от несения службы».

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«Во время досудебного расследования Бюро собрало огромный собственный массив доказательной базы. Однако для полноценного и беспристрастного расследования изучались и сообщения СМИ. Также будут исследованы материалы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), которое также выявило признаки незаконного обогащения у бывшего одесского военкома на более 188 миллионов гривен», — указано в сообщении.

В ГБР добавляют, что одно из журналистских расследований показало, что мать Борисова в прошлом году стала владелицей жилого дома в Испании стоимостью более четырех миллионов евро, а также приобрела еще и автомобиль Mercedes-Benz EQV за почти три миллиона гривен.

«Впоследствии правоохранители установили, что и теща экс-военкома в последние годы стала обладательницей ценного автопарка, не имея для этого достаточных средств законного происхождения. В него входили: Toyota Land Cruiser Prado, Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser», — говорится в заявлении ГБР.

Правоохранители добавляют, что жена экс-военкома также приобрела другую зарубежную недвижимость — офисное помещение в Испании стоимостью 737 тысяч евро, также «не имея для этого достаточного количества законно полученных активов и доходов».

На ситуацию с выдвижением подозрения бывшему начальнику ТЦК Одесской области отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

«Сегодня правоохранители доложили мне о ситуации с бывшим одесским военкомом. Ему сообщено о подозрении по фактам незаконного обогащения и нарушения порядка несения военной службы. Логично, что одним лишь увольнением эта история не должна была завершиться. Государственное бюро расследований и Офис Генерального прокурора продолжают необходимые следственные и процессуальные действия», — заявил глава государства, добавив, что все детали этого дела будут обнародованы представителями правоохранительных органов в целом.

Скандал с военкомом Борисовым — что известно

В начале мая экс-нардеп Игорь Мосийчук рассказывал Radio NV, что передал НАБУ доказательства относительно элитной недвижимости в Испании, купленной Борисовым во время военного положения.

УП публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны приобрела недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что ничего не знает об этом, а его жена якобы занимается в Испании «розничной торговлей».

Госбюро расследований в мае открыло уголовное дело в отношении Борисова из-за информации о том, что он за деньги приказывал подчиненным не призывать определенных людей. Его отстранили от должности.

28 июня в ОК Юг заявили об увольнении Борисова. Вместо него на должность назначили полковника Александра Охрименко.

В среду, 19 июля, НАПК заявило, что экс-начальник ТЦК Одесской области Борисов незаконно обогатился на 188 миллионов гривен.