Нарушения в военкоматах. С начала войны правоохранители сообщили о подозрении 21 человеку — Минобороны 26 июля, 16:15 Александр Павлюк (Фото:t.me/Pavliuk_KSV)

С начала войны ГБР расследует 106 уголовных производств по нарушениям работы территориальных центров комплектования, социальной поддержки и военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Александр Павлюк в Telegram.

По его словам, проверкой военкоматов в регионах занимаются созданные рабочие группы от Министерства обороны. Они анализируют опыт службы, репутацию, информацию в публичном пространстве, обращение граждан, поступивших на горячую линию и другими каналами. Также замминистра сообщил, что в приоритете — цифровизация работы центров комплектования.

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Павлюк утверждает, что было принято более 2300 обращений граждан, которые касались различных вопросов — от коррупции до качества организации работы. По его словам, каждое обращение прорабатывается индивидуально.

«Активно работает и ГБР. С начала войны расследует 106 уголовных производств по нарушениям во время работы ТЦК и СП, военно-врачебных комиссий. Сообщено о подозрении 21 человеку. 8 обвинительных актов в отношении 16 человек направлены в суд», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней после того, как ГБР объявило подозрение скандальному экс-военному Одесской области Евгению Борисову.

У родственников Борисова нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании, а правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму в 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

25 июля суд отправил под стражу Борисова на два месяца с возможностью внести залог в размере 150 миллионов гривен.