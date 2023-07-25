НАПК начало проверки способа жизни более 100 военкомов, в сформированной базе 1800 человек 25 июля, 11:53 Сытник рассказал, как будут проводить проверки военкомов (Фото:НАПК)

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции начало проверку способа жизни 102 руководителей и заместителей территориальных центров комплектования.

Об этом сообщил замглавы ведомства Артем Сытник в интервью Украинскому радио.

По его словам, сейчас сформирована база, в которую вошли 1800 представителей руководящего состава ТЦК.

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«Очевидно, что провести проверки всех сложно, поэтому мы будем применять рискоориентированный подход и смотреть в первую очередь те регионы, которые имеют наибольшие риски. В скором времени появятся обоснованные выводы о наличии уголовных правонарушений. На сегодняшний день, после предварительного анализа материалов, начато 102 мониторинга образа жизни, но эта цифра не является окончательной», — пояснил Сытник.

Он уточнил, что мониторинг образа жизни — это первичная проверка, которая заканчивается обоснованным заключением. Затем органы досудебного расследования более подробно выясняют обстоятельства коррупционной схемы.

Сытник также напомнил, что Уголовный кодекс предусматривает ответственность — лишение свободы до восьми лет за доказанные факты незаконного обогащения.

«Если приговор суда, то соответственно решается вопрос конфискации имущества и необоснованных активов в пользу государства. Если суммы для уголовной ответственности не хватает, тогда НАПК направляет материалы в антикоррупционную прокуратуру для подачи иска в антикоррупционный суд о взыскании необоснованных активов», — резюмировал замглавы НАПК.

22 июля ГБР сообщила о подозрении бывшему начальнику ТЦК и СП Одесской области Евгению Борисову, у родственников которого нашли люксовые авто, виллу на побережье и недвижимость в виде офиса в Испании.

Правоохранители подозревают его в незаконном обогащении на сумму в 188 миллионов гривен, а также в нарушении несения военной службы во время своей деятельности.

24 июля Борисова задержали в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя это дело, сообщил, что сейчас продолжаются проверки начальников территориальных центров комплектования всех уровней.

В НАПК отметили, что это займет до трех месяцев.