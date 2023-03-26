«Роют траншеи и эвакуируют семьи». Представительница президента рассказала о панике оккупантов в Крыму 26 марта, 15:44 Российского диктатора Владимира Путина встречали в Севастополе без торжеств (Фото:Sputnik/Russian Presidential Press Office/Kremlin via REUTERS)

Постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью Radio NV рассказала, как на полуострове паникуют оккупанты.

«Оккупационные администрации очень волнуются, военные уже роют траншеи фактически по всему побережью Крымского полуострова или роют траншеи на Керченском полуострове, на перешейке. Это действительно у них паника начинается, они очень боятся по поводу украинского наступления на территорию Крыма, пытаются частично обустраивать места, чтобы прятаться, бомбоубежища. И то они это начали делать после давления со стороны крымского местного населения», — рассказала Ташева Radio NV.

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Представительница президента в Крыму обратила внимание, что визит российского диктатора Владимира Путина на оккупированный полуостров прошел без торжеств или больших концертов.

«Я не думаю, что это каким-то образом успокоило местных жителей, все прекрасно все понимают. Крым максимально вовлечен в войну, является огромной военной базой, поэтому все это прекрасно понимают, начинают постепенно выезжать с территории полуострова», — отметила она.

В частности, по ее словам, россияне, проживающие в Крыму незаконно, представители так называемых «правоохранительных органов» пытаются вывезти свои семьи из Джанкоя и Красноперекопска.

Заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков 24 марта сообщил, что российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма.

Чистиков добавил, что на полуострове находится большое количество российских военных.

Он напомнил, что Кремль использует оккупированный Крым как место смены личного состава, выходящего из зоны боевых действий. Также туда подвозят мобилизованных, хоть и не такое количество, как раньше.

Осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и севере оккупированного Крыма.

В ГУР МО заявили, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму,

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главных дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут поставок войск РФ.