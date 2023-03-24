«Над ПВО Крыма смеются даже рашисты». Несмотря на заявления о «надежной защите» полуострова, оккупанты роют траншеи по побережью — Ташева 24 марта, 18:02 Эксклюзив NV Участники пропагандистской акции в оккупированной РФ Ялте, 17 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Тамила Ташева, постоянная представительница президента Украины в АР Крым, в интервью Radio NV рассказала, как попытки россиян заявить о надежной защите оккупированного полуострова опровергаются паникой среди военных на территории Крыма.

— Начнём с общей ситуации в Крыму. Вчера стало известно, что рашисты провели ротацию в Новой Каховке, говорят, по некоторым данным, они с награбленной электроникой, одеждой и всяческими пожитками ушли в сторону Крыма. Какая у вас информация?

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— Пока верифицированной информации нет, но, к сожалению, это же не новость. Когда они уходили из Херсона, тоже пытались то, что неправильно лежит, каким-то образом с собой прихватить. Или вообще грабили Херсонщину, Запорожскую область, вывозили все, что не так лежит, на территорию Крыма. Также вывозили сельскохозяйственное оборудование, грабили наших фермеров, вывозили зерно, клубнику, огурцы и т. д. К большому сожалению для Херсонской и Запорожской областей, частей, временно оккупированных, они такую практику повторяют постоянно.