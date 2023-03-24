Оккупационные власти начали эвакуацию из временно захваченного Крыма — ГУР 24 марта, 13:46 В ГУР заявили, что оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма (Фото:REUTERS/Alexey Pavli)

Оккупационные власти России начали эвакуацию из временно захваченного Крыма, заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Об этом сообщает пресс-служба разведки.

По словам представителя ГУР, накануне местные жители услышали на FM-станциях предупреждение, что им необходимо готовиться к выезду.

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Юсов считает, что предупреждение касается тех крымчан, которые сотрудничали с оккупационными властями.

«Для того, чтобы там был мир и порядок, полуостров необходимо деоккупировать и вернуть туда законную украинскую власть. Собственно, вернуть Крым в родную украинскую гавань, что обязательно и состоится в ближайшее время. Поэтому всем работающим на Россию действительно в ближайшее время лучше покинуть территорию украинского Крыма», — сказал он.

Представитель ГУР сообщил, что российское командование на полуострове и оккупационная администрация очень активно продают недвижимость и увозят свои семьи из Крыма.

«Но другим, рядовому составу, говорят: не переживайте, все спокойно, все под контролем… Но это уже как мем о том, что „спецоперация“ идет по плану… Связанные с россиянами семьи вывозят, и очень активно. И это повод задуматься всем остальным, кто увязал свою судьбу с преступным путинским рашистским режимом», — сказал он.

Юсов отметил, что «Крым лучше покидать, пока такая возможность есть».

Ранее заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму.

По его словам, в Крыму была создана оборонная группировка, которая занимается оборудованием фортификационных сооружений и линии обороны.