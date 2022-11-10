После освобождения правобережья Херсонской области ВСУ смогут установить огневой контроль над дорогами в Крым — FT

10 ноября, 13:24
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Освобождение правого берега Херсонской области будет иметь стратегическое значения для ВСУ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Освобождение правого берега Херсонской области будет иметь стратегическое значения для ВСУ (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

После освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, под огневым контролем украинской армии также будут ряд российских логистических объектов и складов с боеприпасами. Они окажутся в зоне досягаемости высокоточных ракетных систем, которые Украина получает от западных партнеров.

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Издание не называет конкретно, о каких именно дорогах идет речь.

По словам советника Минобороны Украины Сергея Кузана, правобережье Херсонской области — стратегически важная территория с военной точки зрения.

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«Она дает нам огневой контроль над дорогами из Крыма, используемыми россиянами в качестве линий снабжения. Это будет очень большой удар по российским войскам», — отметил он.

Издание отмечает, что близость украинских военных к Крыму также может заставить Россию перебросить больше сил на юг, чтобы защитить подступы к оккупированному полуострову.

https://www.youtube.com/watch?v=y8ZgfUWTS88&feature=emb_title

Накануне Москва официально объявила об отступлении из Херсона. Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу приказал российским оккупантам отступить с правобережья Херсонской области.

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Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал сообщение россиян об отступлении из Херсона ложью. По его данным, РФ наоборот стягивает в регион дополнительные резервы.

По данным ОК Юг, заявления Шойгу об отступлении российских оккупантов из Херсона могут оказаться «постановочным шоу».

В Генштабе ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть российские заявления об отступлении оккупационных сил из Херсона.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Херсон Херсонская область Война России против Украины

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