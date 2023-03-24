Россияне начали строить защитные сооружения в глубине Крыма — заместитель постпреда Украины

24 марта, 14:51
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Осенью 2022 года окопы и рвы россиян фиксировали на севере Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Осенью 2022 года окопы и рвы россиян фиксировали на севере Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма, там же наблюдается скопление войск РФ.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков в эфире телеканала Freedom.

«Фортификационные сооружения строят уже не только на побережье и админгранице с материковой Украиной, но и в глубине Крыма, вблизи Феодосии. Скопление вооруженных сил России также наблюдается в глубине Крыма — боятся «прилетов», — отметил он.

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Чистиков добавил, что на полуострове находится большое количество российских военных.

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Он напомнил, что Кремль использует оккупированный Крым как место смены личного состава, выходящего из зоны боевых действий. Также туда подвозят мобилизованных, хоть и не в таком количестве, как раньше.

Осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

В ГУР МО заявили, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму,

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Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Крым Оккупация Крыма Война России против Украины

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