Россияне начали строить защитные сооружения в глубине Крыма — заместитель постпреда Украины 24 марта, 14:51 Осенью 2022 года окопы и рвы россиян фиксировали на севере Крыма (Фото:Benjamin Pittet/Twitter)

Российские оккупанты начали строить фортификационные сооружения в глубине Крыма, там же наблюдается скопление войск РФ.

Об этом сообщил заместитель постоянного представителя президента Украины в Крыму Денис Чистиков в эфире телеканала Freedom.

«Фортификационные сооружения строят уже не только на побережье и админгранице с материковой Украиной, но и в глубине Крыма, вблизи Феодосии. Скопление вооруженных сил России также наблюдается в глубине Крыма — боятся «прилетов», — отметил он.

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Чистиков добавил, что на полуострове находится большое количество российских военных.

Он напомнил, что Кремль использует оккупированный Крым как место смены личного состава, выходящего из зоны боевых действий. Также туда подвозят мобилизованных, хоть и не в таком количестве, как раньше.

Осенью 2022 года, на фоне заявлений властей Украины об освобождении Крыма, Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты совершенствуют фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере оккупированного Крыма.

В ГУР МО заявили, что российские оккупанты готовятся вести оборонительные действия в оккупированном Крыму,

Перед этим президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война России против Украины должна закончиться освобождением Крыма так же, как началась с его оккупации.

Издание Financial Times писало, что после освобождения правого берега Херсонской области в зоне досягаемости артиллерии ВСУ окажутся три главные дороги «сухопутного моста» в Крым, где также проходит важный маршрут снабжения войск РФ.