В Севастополе прозвучали громкие взрывы — СМИ

24 марта, 17:28
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В оккупированном Севастополе снова слышали взрывы (Фото:Крым.Реалии)

В оккупированном Севастополе снова слышали взрывы (Фото:Крым.Реалии)

В оккупированном Севастополе в пятницу, 24 марта, слышали взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Крым.Реалии со ссылкой на пророссийские ресурсы.

Предварительно сообщается о громком взрыве в районе бухты Омега.

«Громкий бабах в районе Камышовой бухты. И в районе бухты Омега что-то взорвалось», — пишет Telegram-канал Крымский ветер и ссылается на информацию от подписчиков о том, что «стреляли с корабля по неизвестной цели».

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Жители также жалуются на то, что у них от взрыва дрожали окна.

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Рано утром 22 марта в районе бухты Севастополя прогремела серия взрывов. Морской транспорт приостановил работу, оккупационные «власти» заявили об атаке надводных дронов и «работе ПВО» по воздушной цели. По данным ОК Юг, после взрывов Россия вывела в море подальше от бухты два ракетоносителя с общим залпом в 16 ракет.

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20 марта серия взрывов прозвучала в Джанкое — главном железнодорожном узле оккупированного Крыма. По данным ОК Юг, использование железнодорожной станции в Джанкое сейчас невозможно. В украинской разведке заявили, что в результате взрывов были уничтожены ракеты Калибр, которые перевозили по железной дороге.

По данным Радио Свобода, Джанкой атаковала модификация китайского беспилотника SkyEye.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Севастополь Война России против Украины

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