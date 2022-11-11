ВСУ уничтожили два российских вертолета в Запорожской области, россияне копают окопы в Крыму — Генштаб 11 ноября, 21:01 Оккупанты сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Украинские силы ликвидировали два российских вертолета, Ми-8 и Ка-52, в Запорожской области. Российские оккупанты обустраивают оборонные рубежи на левом берегу Днепра во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Генштаб в Facebook.

Главное из вечерней сводки Генштаба:

Оккупанты сосредотачивает усилия на сдерживании действий ВСУ на отдельных направлениях, совершенствует фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра и на севере украинского Крыма . В то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

. В то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. В течение суток противник нанес 3 ракетных и 9 авиационных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня . Удары были нанесены по районам населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей.

. Удары были нанесены по районам населенных пунктов Харьковской, Донецкой, Винницкой, Херсонской и Николаевской областей. По уточненной информации Генштаба, в районе населенного пункта Днепровка Запорожской области подтверждено уничтожение вражеского вертолета Ми-8 .

. В районе города Энергодар поражен пункт управления врага — погибли более 50 оккупантов, а более 40 — ранены. Также уничтожен вертолет Ка-52 .

— погибли более 50 оккупантов, а более 40 — ранены. . В результате точных ударов ВСУ по штабу российских оккупационных войск в населенном пункте Красный Маяк Херсонской области более 30 оккупантов погибли , уничтожены 2 танка и 4 грузовика.

, уничтожены 2 танка и 4 грузовика. Украинская авиация за текущие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника.

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По данным Генштаба, всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 79 400 своих военных, а за минувшие сутки украинские силы ликвидировали 710 российских оккупантов.