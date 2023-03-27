В Украину прибыли 18 Leopard 2 из Германии — Spiegel
Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)
Обещанные Германией танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, сообщает журнал Der Spiegel в понедельник, 27 марта.
Также, по данным Der Spiegel, Украина получила от Германии около 40 БМП Marder. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 20 марта говорил, что первые Marder уже «на пути» в Украину.
Ранее телеканал CNN сообщил, что украинские военнослужащие почти закончили обучение на Leopard 2 и Германия скоро сможет отправить их в Украину. Высокопоставленный представитель Бундесвера рассказал, что бойцы ВСУ тренировались от 12 до 14 часов в день шесть дней в неделю в течение пяти недель.
25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Всего Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard.
15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.
Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.