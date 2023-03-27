В Украину прибыли 18 Leopard 2 из Германии — Spiegel

27 марта, 16:53
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Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Обещанные Германией танки Leopard 2 уже прибыли в Украину, сообщает журнал Der Spiegel в понедельник, 27 марта.

Также, по данным Der Spiegel, Украина получила от Германии около 40 БМП Marder. Министр обороны ФРГ Борис Писториус 20 марта говорил, что первые Marder уже «на пути» в Украину.

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Ранее телеканал CNN сообщил, что украинские военнослужащие почти закончили обучение на Leopard 2 и Германия скоро сможет отправить их в Украину. Высокопоставленный представитель Бундесвера рассказал, что бойцы ВСУ тренировались от 12 до 14 часов в день шесть дней в неделю в течение пяти недель.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Всего Берлин согласился отправить защитникам Украины 18 Leopard.

15 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что девять стран намерены передать Украине более 150 танков Leopard, танковая коалиция продолжает расти.

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Президент Владимир Зеленский говорил, что для наступления защитникам Украины нужно 300−500 танков.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Германия Украина-Германия Поддержка Украины Война России против Украины Der Spiegel БМП Marder танки Leopard Leopard 2

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