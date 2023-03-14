Германия вскоре сможет перебросить танки Leopard 2 в Украину — CNN 14 марта, 19:30 Танк Leopard 2 (Фото:REUTERS/Benjamin Westhoff)

Военные ВСУ почти закончили тренировки на танках Leopard 2 и вскоре Германия сможет отправить эту технику в Украину, сообщает CNN со ссылкой на представителя командования Бундесвера.

Представитель немецкой армии рассказал, что украинские солдаты были «высоко мотивированы» и использовали пятинедельную подготовку «более чем эффективно».

По его словам, солдаты ВСУ тренировались от 12 до 14 часов в день, шесть дней в неделю, в течение последних пяти недель. Представитель уточнил, что они прошли подготовку в качестве водителей, наводчиков, техников, командиров и обслуживающего персонала.

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Солдаты завершили свою последнюю тренировку по стрельбе в понедельник, 13 марта и, по словам представителя, курсанты достигли 82−85% попаданий в боевых условиях.

«Это суперрезультат», — сказал он, добавив, что тренировки по стрельбе на тренажере существенно повысили прогресс солдат.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. Всего Берлин согласился отправить для ВСУ 18 единиц этой техники.

13 февраля началось обучение украинских военных на основном боевом танке Leopard 2. Учения проходило в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.