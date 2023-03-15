Глава Пентагона на заседании Рамштайна: Девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard
Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Amir Cohen)
Международная танковая коалиция в поддержку Украины продолжает расти. Уже девять стран готовы передать Украине танки Leopard.
Об этом в ходе онлайн-встречи в формате Рамштайн заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
По его словам, эти страны намерены передать Украине более 150 танков Leopard.
«Коалиция стран, которая пообещали предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard», — сказал Остин.
25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams.
Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный оценивал потребность Украины в новых танках в 300−500 единиц.