Глава Пентагона на заседании Рамштайна: Девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard

15 марта, 15:15
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Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Международная танковая коалиция в поддержку Украины продолжает расти. Уже девять стран готовы передать Украине танки Leopard.

Об этом в ходе онлайн-встречи в формате Рамштайн заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, эти страны намерены передать Украине более 150 танков Leopard.

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«Коалиция стран, которая пообещали предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard», — сказал Остин.

Видео дня

25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams.

Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный оценивал потребность Украины в новых танках в 300−500 единиц.

Инфографика: NV
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Танки Пентагон Украина Ллойд Остин Война России против Украины танки Leopard

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