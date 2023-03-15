Глава Пентагона на заседании Рамштайна: Девять стран планируют передать Украине более 150 танков Leopard 15 марта, 15:15 Глава Пентагона Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Amir Cohen)

Международная танковая коалиция в поддержку Украины продолжает расти. Уже девять стран готовы передать Украине танки Leopard.



Об этом в ходе онлайн-встречи в формате Рамштайн заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, эти страны намерены передать Украине более 150 танков Leopard.

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«Коалиция стран, которая пообещали предоставляет Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard», — сказал Остин.

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25 января Германия после долгих колебаний одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и их реэкспорт из стран-партнеров. В тот же день США объявили об отправке Украине 31 танк Abrams.

Глава Генштаба ВСУ Валерий Залужный оценивал потребность Украины в новых танках в 300−500 единиц.

Инфографика: NV