Гениальная стратегия. Американский советник главнокомандующего ВСУ объясняет, как Украина разваливает армию РФ 23 марта, 19:25 Американский офицер, а сейчас президент Американского университета в Киеве Дэн Райс с апреля 2022 года анализирует ход войны в Украине. (Фото:Александр Медведев)

Американский офицер и СЕО первого американского университета в Киеве Дэн Райс рассказывает, каким образом Украина обеспечивает себе преимущества для контрнаступления весной.

" Я бы сказал, что вероятность развала русской армии растет с каждым днем. Их унижают до такого уровня, что они не могут быстро заменить свои войска, они не могут вербовать достаточное количество людей, вряд ли они смогут провести еще одну массовую мобилизацию без того, чтобы народ бунтовал", — объясняет он в интервью NV.

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Райс отмечает, что в боях последних месяцев россияне теряют все свое лучшее оборудование, всю лучшую технику и боеприпасы. На поле сражения появляются танки Т-55. Это исторические музейные экспонаты. Они привозят все больше старых вещей.

" Украинская стратегия оказалась блестящей: деградировать россиян в течение зимы, а затем контратаковать, когда украинская армия станет сильнее и лучше обученной. Теперь у вас будет гораздо лучшая бронированная сила не только из танков Leopard, но и из боевых машин Bradley и MRAP, устойчивых к подрывам на минах. Таким образом, есть гораздо больше возможностей для входа в районы, которые будут сильно заминированы, сильно защищены. Возможностей прорваться, окружить и убить российскую армию".

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