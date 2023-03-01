«Теоретическая техника». Как многолетний упадок европейских армий теперь мешает быстро поставить Украине танки — анализ NYT 1 марта, 14:12 Официальная церемония передачи Украине первых танков Leopard 2 от Польши, 24 февраля 2023 (Фото:Krystian Maj/Chancellery of Prime Minister of Poland/Handout via REUTERS)

Когда обещания европейских стран предоставить Украине танки Leopard 2 дошли до дела, ряд государств ЕС обнаружили, что не готовы быстро отправить бронетехнику — что в итоге тормозит поставки танков для ВСУ.

Об этом в своем материале пишет американская New York Times. Издание напоминает, что прошел уже месяц после того, как Германия разрешила своим союзникам отправить в Украину танки немецкого производства, однако пока обещанный поток техники «больше похож на ручеек».

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«Некоторые страны обнаружили, что танки из их арсеналов на самом деле находятся в нерабочем состоянии или не имеют запасных частей. Политические лидеры столкнулись с непредвиденным сопротивлением внутри своих собственных коалиций, порой даже со стороны министерств обороны. А некоторым армиям приходиться отзывать инструкторов из отставки, чтобы обучить украинских военных пользоваться танками старых моделей», — перечисляет NYT проблемы, вставшие на пути «танковой коалиции».

В итоге теперь, когда Германия и ее союзники в течение нескольких недель пытаются наскрести достаточно танков Leopard 2, чтобы сформировать два танковых батальона — всего 62 машины — «степень их затруднительного положения стала еще более очевидной», констатирует издание.

Сейчас в Европе насчитывается около 2000 танков Leopard 2 различных моделей — они являются одним из наиболее популярных типов основных боевых танков на континенте. Однако обещанное Украине количество машин по-прежнему не дотягивает до тех сотен, в которых нуждаются ВСУ, согласно заявлениям украинского командования.

Германия пообещала дать 18 танков Leopard 2, Польша — еще 14, остальные страны Европы — еще меньше. Кроме того, как только даже эти обещанные танки окажутся в бою, будут подбиты или сломаются, пока неясно, что может быть поставлено им на замену — какие Леопарды или от какой страны, констатирует NYT.

Инфографика: NV

На недавней Мюнхенской конференции по безопасности министр обороны ФРГ Борис Писториус раскритиковал ряд стран Европы (не называя их), которые заявляли о готовности поставить Украине танки, но после формального разрешения Германии так и не решились на подобный шаг. Так, Финляндия должна передать Украине три машины для разминирования, но не озвучивала обещаний поставить ни один из своих примерно 200 танков Leopard, пишет NYT.

Однако в частном порядке многие немецкие и европейские чиновники, участвовавшие в переговорах о поставках танков Украине, признают: главная сложность состоит даже не в количестве обещанной техники, а в том, что лишь сейчас государства ЕС столкнулись с жесткой реальностью того, насколько сложно поставить танки.

NYT напоминает, что европейские страны на протяжении десятилетий наслаждались «дивидендами мира» после окончания холодной войны и считали войны почти ушедшими в прошлое, регулярно сокращая траты на оборону. «Теперь ужавшиеся в размерах армии [стран ЕС], стремятся отстоять то, что у них еще есть. Недаром в НАТО европейские вооруженные силы иногда называют „бонсай-армиями“, по аналогии с миниатюрными деревьями», — пишет американское издание.

Этот тренд в статье проиллюстрирован на примере Германии — одной из 13 стран ЕС, которые тратили на оборону около 1,5% своего ВВП или даже меньше вопреки обязательствам членов НАТО повысить эти траты до 2% после вторжения России в Крым и на Донбасс в 2014 году. В итоге в Германии ежегодные отчеты военных перед парламентом порой обнаруживали «комические данные о дефиците». «Спецназовцы проводили водные тренировки в местных общественных бассейнах, потому что их собственные объекты были закрыты. Самолеты не могли летать. Солдаты тренировались с метлами вместо винтовок. Даже более новые БМП Puma в последнее время массово ломались», — рассказывает New York Times.

А теперь и другие европейские страны осознали, что в их собственных вооруженных силах могут быть подобные проблемы.

«Повсеместная тенденция в европейских армиях — сокращение, сокращение и еще раз сокращение, — цитирует NYT Кристиана Меллинга, эксперта по вопросам обороны в Немецком совете по международным отношениям. — Но в итоге многие [страны] шли тем же путем, что и Германия: война — это теоретическая вещь, так что у нас есть теоретические танки».

Испания, у которой есть 108 танков Leopard 2A4, заранее запросила у Германии разрешение поставить часть своих машин Украине. Теперь же выяснилось, что многие из них находятся в плохом состоянии и нуждаются в ремонте, который может занять недели или месяцы. Вдобавок ко всему, один из коалиционных партнеров испанского премьер-министра, левая партия Подемос, сопротивляется идее увеличить поддержку Украины. Хотя премьер-министр Испании Педро Санчес на фоне давления Германии все же пообещал поставить 10 танков вместо шести.

Польша, которая первой давила на правительство Олафа Шольца, грозя отправить танки в Украину без необходимого разрешения Германии, имеет около 200 танков Leopard 2, однако поставит только 14 (хотя первые уже прибыли в Украину в годовщину вторжения, 24 февраля). Кроме того, Польша отправила в Украину много модернизированных танков Т-72 советского образца.

Нидерланды, Германия и Дания запустили совместную инициативу по ремонту и отправке в Украину 150 моделей танков Leopard 1 до конца года. Однако, по информации NYT, на учениях украинских военных в Германии один из генералов рассказал в начале недели, что немецкие военные были вынуждены разыскивать отставных танкистов — водителей Leopard 1, чтобы они помогли обучить украинские силы. Старая модель этого танка слишком мало знакома современным немецким военным.

С другой стороны, какой бы сложной ни была проблема поставки танков Leopard, существует множество ее решений — если только европейские страны нацелены на это и готовы работать сообща, напоминает Густав Грессель, аналитик по вопросам безопасности в Европейском совете по международным отношениям.

Вот лишь несколько примеров таких механизмов, приведенных в статье NYT:

Нидерланды арендуют у Германии 18 Леопардов: сейчас чиновники обеих стран обсуждают, может ли Германия взять некоторые из них для замещения своих Леопардов в Литве, а те отправить в Украину;

Швейцария остается верна своему строгому нейтралитету, отказываясь отправить Украине хотя бы один из своих 134 танков Леопард, однако она готова передать танки членам Евросоюза, напомнил Грессель. Таким образом, такие страны, как Финляндия или Польша, могли бы запросить швейцарские танки и отправить свои в Украину;

еще одним вариантом для стран ЕС было бы решение о закупке большего числа Леопардов у немецких оборонных компаний Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann, чтобы отправить наявные у них модели в Украину. Однако сейчас европейские правительства и оборонная промышленность « находятся в тупике относительно проблемы производства», пишет издание. Производители оружия хотят получить более долгосрочные оборонные госзаказы, прежде чем нарастят производство, тогда как государственные лидеры настаивают, что промышленность должна сделать первый шаг.

Однако если производство танков в Европе не будет увеличено, что при нынешних его темпах вооруженные силы многих стран столкнутся с серьезной нехваткой танков уже в течение двух-трех лет.

Вот почему танки должны быть отправлены в Украину как можно скорее, прямо сейчас, убежден аналитик Густав Грессель. «Да, по итогам этой войны Россия вновь станет военной угрозой для НАТО. Однако потребуются годы, чтобы они действительно вернулись как военная угроза. [Сначала] им придется восстановить армию, которая разбита и почти уничтожена в Украине», — напоминает эксперт.