Немецкие БМП Marder «уже на пути» в Украину — министр обороны Писториус 20 марта, 16:18 БМП Marder на военной базе в Литве, апрель 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ratz)

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки первых немецких боевых машин пехоты Marder «уже на пути в Украину».

Об этом он сказал в кулуарах во время встречи глав МИД и Минобороны стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 20 марта, сообщает CNN.

Берлин объявил о планах передать Киеву около 40 БМП Marder в январе. В Бундесвере рассчитывают, что Marder и боевые танки Leopard будут на поле боя в Украине уже в марте. Учения украинских военных на БМП были запланированы до конца этого месяца.

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Длина боевых машин пехоты Marder 1 — 6,79 м, ширина — 3,24 м, высота — 2,98 м. Экипаж БМП состоит из трех человек, также машина может перевозить в зависимости от модификации пять или шесть пассажиров.



В вооружение БМП Marder 1 входят:

автоматическая 20-мм пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202, которая производит от 880 до 1 030 выстрелов в минуту и имеет эффективную дальность 2,5 км по целям на земле и 1,6 км в воздухе;

противотанковый ракетный комплекс MILAN;

дымовые гранаты;

можно дополнительно установить 7,62 мм пулемет MG 3.